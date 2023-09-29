تكشف الأحفورة المكتشفة حديثًا عن بقايا الحمض النووي للسلاحف البحرية القديمة

اكتشف الباحثون بقايا الحمض النووي في البقايا المتحجرة التي يعود تاريخها إلى 6 ملايين سنة، والتي تنتمي إلى سلحفاة بحرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسلاحف كيمب ريدلي وسلاحف ريدلي الزيتونية الحالية. ويمثل هذا اكتشافًا نادرًا للمادة الوراثية في حفريات الفقاريات القديمة. تنتمي السلحفاة إلى جنس Lepidochelys، وترتبط بـKemp's Ridley، وهي أصغر سلحفاة بحرية في العالم، وOlyon Ridley.

تم التنقيب عن الحفرية على طول ساحل بنما على البحر الكاريبي في عام 2015، وعلى الرغم من أنها جزئية، مع درع كامل فقط، إلا أن وجود الخلايا العظمية المعروفة باسم الخلايا العظمية تم الحفاظ عليه بشكل رائع. تحتوي بعض هذه الخلايا العظمية على نواة خلية محفوظة تفاعلت مع محلول كيميائي، مما يشير إلى وجود بقايا الحمض النووي.

ومن المهم أن نلاحظ أن الباحثين لم يستخرجوا الحمض النووي من الحفرية ولكنهم تمكنوا من التعرف على وجود آثار الحمض النووي. الحمض النووي قابل للتلف بدرجة كبيرة ولكن يمكن الحفاظ عليه في ظل الظروف المناسبة، كما رأينا في بعض البقايا القديمة، مثل اكتشاف الحمض النووي الذي تم اكتشافه العام الماضي والذي يعود تاريخه إلى مليوني عام في الرواسب من جرينلاند.

تعتبر أحفورة السلحفاة المكتشفة حديثًا مهمة لأنها تمثل أقدم عضو معروف في جنس Lepidochelys. ويقدم نظرة ثاقبة للتاريخ التطوري لهذا الجنس، وهو أمر غير مفهوم بشكل جيد. ولم يتعرف الباحثون على الحفرية حسب الأنواع بسبب بقاياها غير المكتملة.

يضيف هذا الاكتشاف إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي توضح إمكانية الحفاظ على بقايا الحمض النووي في الحفريات القديمة. من المحتمل أن تؤدي الدراسات الإضافية إلى فتح معلومات جديدة حول الأقارب المقربين لهذه الأنواع القديمة والمساهمة في البحث التطوري الجزيئي الأوسع.

المصدر: رويترز

التعاريف:

– الحمض النووي: الجزيء الذي يحمل المعلومات الوراثية لتطور الكائن الحي وعمله.

– الحفرية: بقايا أو انطباع لكائن ما قبل التاريخ محفوظ في الصخور.

– الخلايا العظمية: الخلايا العظمية الموجودة داخل أنسجة العظام.

مصادر:

– مقال لرويترز بقلم لينجامجونتا نيرميثا راو