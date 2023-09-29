سلحفاة متحجرة تكشف عن بقايا الحمض النووي منذ ستة ملايين سنة

حقق العلماء اكتشافًا استثنائيًا من خلال العثور على بقايا الحمض النووي في البقايا المتحجرة لسلحفاة بحرية يعود تاريخها إلى ستة ملايين سنة. تنتمي الحفرية، التي تم اكتشافها على طول ساحل بنما في عام 2015، إلى نفس جنس سلاحف كيمب ريدلي وسلاحف ريدلي الزيتونية. وهذا الاكتشاف مهم لأنه من النادر العثور على مادة وراثية في حفريات الفقاريات القديمة. تلقي الدراسة، التي نشرت في مجلة علم الحفريات الفقارية، الضوء على التاريخ التطوري لجنس Lepidochelys الذي تنتمي إليه سلاحف كيمب ريدلي وسلاحف ريدلي الزيتونية.

تُظهر الحفرية، على الرغم من أنها غير مكتملة، خلايا عظمية محفوظة جيدًا تُعرف باسم الخلايا العظمية. ولا تزال بعض هذه الخلايا تحتوي على نوى سليمة، والتي استجابت لبعض المحاليل الكيميائية، مما سمح للعلماء باكتشاف بقايا الحمض النووي. في حين أن الحفاظ على الحمض النووي في البقايا القديمة ليس شائعا، فقد تم العثور على بقايا في عينات يعود تاريخها إلى مليوني سنة. تعد أحفورة السلحفاة المكتشفة حديثًا أقدم أحفورة فقارية تظهر بقايا الحمض النووي المماثلة.

تعد سلاحف كيمب ريدلي وسلاحف ريدلي الزيتونية من أصغر أنواع السلاحف البحرية، حيث يتراوح وزن البالغين بين 75 و100 رطل. وهي معروفة بسلوكيات التعشيش الفريدة الخاصة بها، ولا سيما ظاهرة arribada، حيث تأتي آلاف الإناث إلى الشاطئ في وقت واحد لوضع البيض. يواجه كلا النوعين تحديات الحفاظ على البيئة بسبب تهديدات مثل فقدان الموائل، والصيد العرضي في معدات الصيد، وجمع البيض بشكل غير قانوني.

ويفتح هذا الاكتشاف الرائع لبقايا الحمض النووي في السلحفاة المتحجرة إمكانيات لإجراء مزيد من الدراسات حول البقايا الجزيئية الحيوية القديمة. ويأمل الباحثون أن تؤدي التطورات المستقبلية إلى تمكين تسلسل قطع صغيرة من الحمض النووي، مما يوفر نظرة ثاقبة للعلاقات التطورية والتطور الجزيئي لهذه المخلوقات القديمة.

(المصدر: مجلة علم الحفريات الفقارية، معهد سميثسونيان للبحوث الاستوائية)

التعاريف:

1. الخلايا العظمية: الخلايا العظمية المسؤولة عن الحفاظ على الأنسجة العظمية.

2. الحمض النووي: حمض الديوكسي ريبونوكلييك، وهو الجزيء الذي يحمل التعليمات الجينية لتطور وعمل الكائنات الحية.

3. الجنس: رتبة تصنيفية في تصنيف الكائنات الحية، تشير إلى مجموعة من الأنواع ذات الصلة الوثيقة.

4. Arribada: ظاهرة تعشيش جماعية حيث تأتي آلاف الإناث من أنواع معينة من السلاحف إلى الشاطئ في وقت واحد لوضع البيض.

5. المصيد العرضي: الصيد غير المقصود للأنواع غير المستهدفة في معدات الصيد.