اكتشاف بقايا الحمض النووي في أحفورة سلحفاة بحرية عمرها 6 ملايين عام

حقق العلماء اكتشافًا مهمًا لبقايا الحمض النووي في البقايا المتحجرة لسلحفاة بحرية عاشت قبل ستة ملايين سنة. يعد هذا الاكتشاف نادرًا لأنه يمثل إحدى المرات القليلة التي تم فيها التعرف على المادة الوراثية في الحفريات القديمة للفقاريات.

تتكون الحفرية، التي تم التنقيب عنها في بنما، من درع أو صدفة كاملة، ولكنها تفتقر إلى بقية الهيكل العظمي. يبلغ طول السلحفاة حوالي قدم (30 سم). ووجد الباحثون خلايا عظمية محفوظة، تسمى الخلايا العظمية، في الحفرية. وفي بعض هذه الخلايا، تم حفظ النوى وتفاعلها مع محلول كيميائي، مما يشير إلى وجود بقايا الحمض النووي.

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، عالم الحفريات إدوين كادينا، أنهم لم يستخرجوا الحمض النووي بل أكدوا وجود آثار الحمض النووي في النواة. ومن المعروف أن الحمض النووي قابل للتلف، ولكن في ظل الظروف المناسبة، يمكن الحفاظ عليه في البقايا القديمة. في السابق، اكتشف الباحثون الحمض النووي من الحيوانات والنباتات والميكروبات التي يعود تاريخها إلى مليوني سنة من الرواسب في جرينلاند.

تنتمي أحفورة السلاحف البحرية إلى نفس جنس سلاحف كيمب ريدلي وسلاحف ريدلي الزيتونية، وهما نوعان من الأنواع السبعة الحية من السلاحف البحرية في العالم. تعد سلحفاة كيمب، التي توجد أساسًا في خليج المكسيك، أصغر سلحفاة بحرية، في حين أن سلحفاة ريدلي الزيتونية لها توزيع أكبر في المناطق الاستوائية عبر عدة محيطات.

تمثل هذه الحفرية أقدم عضو معروف في جنس Lepidochelys، مما يسلط الضوء على التاريخ التطوري للسلاحف البحرية. ومع ذلك، كانت البقايا غير مكتملة للغاية بحيث لا يمكن التعرف على الأنواع. في حين أن تسلسل الحمض النووي لأجزاء صغيرة من البقايا القديمة لا يزال يمثل تحديًا، فإن هذا الاكتشاف يفتح إمكانيات البحث المستقبلي في التطور الجزيئي.

المصدر: رويترز