بقايا الحمض النووي الموجودة في السلاحف البحرية المتحجرة يعود تاريخها إلى 6 ملايين سنة

اكتشف الباحثون بقايا الحمض النووي في البقايا المتحجرة لسلحفاة بحرية عاشت قبل حوالي 6 ملايين سنة. يعد هذا الاكتشاف مهمًا لأنه من النادر تحديد المادة الوراثية في مثل هذه الحفريات الفقارية القديمة. وتم التنقيب عن الحفرية على طول ساحل بنما على البحر الكاريبي في عام 2015، وتحتوي على خلايا عظمية محفوظة جيدًا تسمى الخلايا العظمية.

على الرغم من أن الحفرية مكتملة جزئيًا فقط، مع درع (صدفة) سليم نسبيًا، فقد تمكن الباحثون من تحديد وجود بقايا الحمض النووي في نواة الخلية لبعض الخلايا العظمية. ومن المهم الإشارة إلى أن الباحثين لم يستخرجوا الحمض النووي، بل تعرفوا على آثار الحمض النووي في النواة.

يوفر هذا الاكتشاف نظرة ثاقبة للتاريخ التطوري للسلاحف البحرية. تنتمي الحفرية إلى جنس Lepidochelys، الذي يضم نوعين حيين من السلاحف البحرية: سلاحف كيمب ريدلي وسلاحف ريدلي الزيتونية. ريدلي كيمب، المعروف برأسه المثلث الشكل ومنقاره المعقوف قليلاً، يتواجد بشكل أساسي في خليج المكسيك. ريدلي الزيتون، الذي يشبه إلى حد كبير ريدلي كيمب، له توزيع أكبر ويمكن العثور عليه في المناطق الاستوائية في المحيط الهادئ والهندي والمحيط الأطلسي.

تمثل الحفرية أقدم عضو معروف في جنس Lepidochelys، مما يلقي الضوء على تاريخه التطوري. على الرغم من عدم إمكانية التعرف على الأنواع المحددة بسبب البقايا غير المكتملة، فإن وجود بقايا الحمض النووي يوفر معلومات قيمة للدراسات التطورية الجزيئية المستقبلية.

ويضيف هذا الاكتشاف إلى العدد المحدود من حفريات الفقاريات التي تحتوي على بقايا الحمض النووي. في السابق، تم العثور على بقايا الحمض النووي في حفريات الديناصورات، مثل الديناصورات Tyrannosaurus وBrachylophosaurus، والتي يعود تاريخها إلى ملايين السنين. كما تم الإبلاغ عن بقايا الحمض النووي في الحشرات القديمة.

في حين أن الحمض النووي قابل للتلف، إلا أن ظروف حفظ معينة يمكن أن تمكنه من البقاء في الحفريات. مع تقدم الأبحاث في هذا المجال، قد يتمكن العلماء في النهاية من تسلسل قطع صغيرة من الحمض النووي من البقايا القديمة والحصول على مزيد من الأفكار حول العلاقات التطورية لمختلف الأنواع.

المصدر: رويترز