اكتشاف جديد يكشف عن بقايا الحمض النووي في حفريات السلاحف البحرية القديمة

حقق الباحثون اكتشافًا رائدًا في الحفريات القديمة، حيث عثروا على بقايا الحمض النووي في بقايا سلحفاة بحرية يعود تاريخها إلى 6 ملايين سنة. يمثل هذا الاكتشاف حالة نادرة من المواد الجينية التي تم تحديدها في مثل هذه الحفريات الفقارية القديمة.

تحتوي الحفرية، التي تم التنقيب عنها على طول ساحل بنما على البحر الكاريبي في عام 2015، على خلايا عظمية محفوظة جيدًا تسمى الخلايا العظمية. وتمكن الباحثون من التعرف على وجود بقايا الحمض النووي في نواة الخلية لبعض هذه الخلايا العظمية. ومن المهم الإشارة إلى أن الباحثين لم يستخرجوا الحمض النووي، بل تعرفوا على وجود آثار للحمض النووي.

ومن المعروف أن الحمض النووي سريع التلف، مما يجعل هذا الاكتشاف ذا أهمية خاصة. في الواقع، فإن الحفريات الفقارية الأخرى الوحيدة التي تم العثور عليها مع بقايا الحمض النووي مماثلة هي ديناصورات، الديناصورات Tyrannosaurus وBrachylophosaurus. كما تم الإبلاغ عن بقايا الحمض النووي في الحشرات التي يعود تاريخها إلى عشرات الملايين من السنين.

تنتمي أحفورة السلاحف البحرية إلى نفس جنس سلحفاة ريدلي كيمب وسلحفاة ريدلي الزيتونية، Lepidochelys. ريدلي كيمب هي أصغر أنواع السلاحف البحرية وتوجد بشكل أساسي في خليج المكسيك، في حين أن ريدلي الزيتون لها توزيع أوسع في المحيط الهادئ والهندي والمحيط الأطلسي.

يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول التاريخ التطوري لجنس Lepidochelys. في حين أن البقايا لم تسمح بتحديد الأنواع، إلا أنها تمثل أقدم عضو معروف في هذا الجنس. ويعتقد الباحثون أن الدراسات المستقبلية قد تمكن من تحديد تسلسل قطع صغيرة من الحمض النووي وتقديم المزيد من المعلومات حول أقرباء الأنواع القديمة.

بشكل عام، يسلط هذا الاكتشاف الضوء على إمكانية استخراج المادة الوراثية من الحفريات القديمة وتعميق فهمنا للتاريخ التطوري.

مصادر:

- مجلة علم الحفريات الفقارية: دراسة أجراها إدوين كادينا

– جامعة ديل روزاريو

– معهد سميثسونيان للبحوث الاستوائية