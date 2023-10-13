توصلت دراسة جديدة إلى أن عشبة البلاك جراس تطور مقاومة لمبيدات الأعشاب من خلال EccDNA

ألقت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة روثامستيد للأبحاث بالتعاون مع علماء في جامعة كليمسون ضوءًا جديدًا على تطور مقاومة مبيدات الأعشاب في العشب الأسود، وهو من الأعشاب الضارة المستمرة التي تشكل تهديدًا كبيرًا لمحاصيل القمح الشتوية. لقد وجد أن قدرة العشب الأسود على التطور السريع لمقاومة مبيدات الأعشاب لا تتحدد فقط من خلال الجينات الموجودة على كروموسوماته، ولكن أيضًا من خلال حلقات الحمض النووي الدائرية خارج الكروموسومات (eccDNA).

يُعتقد أن الآلات المستوردة قد أدخلت سلالات مقاومة لمبيدات الأعشاب من العشب الأسود إلى مزارع الحراثة الأيرلندية، حيث يمكن أن تؤدي الإصابة الشديدة بالأعشاب إلى انخفاض الإنتاج بما يصل إلى 1.5 طن / تيار متردد. للتخفيف من تأثير العشب الأسود، يوصى بممارسات الإدارة المتكاملة للآفات (IPM). ومع ذلك، فإن الفهم الأعمق لطريقة العمل الجيني للأعشاب الضارة أمر ضروري لتطوير استراتيجيات الإدارة والاستئصال الفعالة.

اكتشف الباحثون أن العشب الأسود يمتلك حلقات eccDNA الموجودة خارج كروموسومات النبات. تتطور حلقات eccDNA هذه بشكل منفصل عن الهياكل الجينية الرئيسية في نواة الخلية وتؤوي نسخًا إضافية من الجينات المرتبطة بمقاومة مبيدات الأعشاب، بما في ذلك الجينات المشاركة في إزالة السموم من مبيدات الأعشاب.

من خلال مقارنة المجموعات المقاومة والحساسة من العشب الأسود، حدد فريق البحث أوجه التشابه والاختلاف في الحمض النووي eccDNA. توفر هذه النتائج نظرة ثاقبة للآليات التي تسمح للعشب الأسود بتطوير مقاومة لمبيدات الأعشاب بسرعة. يبدو أن مزيج الاختلافات الجينية في كل من الجينات الصبغية والجينات المشفرة بـ eccDNA يساهم في قدرة الحشائش على التكيف مع علاج مبيدات الأعشاب والضغوط الأخرى.

ذكرت الدكتورة دانا ماكجريجور من أبحاث روثامستد أن اكتشاف الحمض النووي المستخرج في العشب الأسود وارتباطه بالجينات المقاومة لمبيدات الأعشاب يساعد في تفسير تكيف الحشائش الناجح مع الضغوط التي يصنعها الإنسان والضغوط اللاأحيائية. يساهم وجود eccDNA في التنوع الجيني الملحوظ في مجموعات العشب الأسود.

تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية مراعاة العناصر الوراثية الكروموسومية وخارجها في فهم تطور مقاومة مبيدات الأعشاب في الحشائش مثل العشب الأسود. سوف تساهم الأبحاث الإضافية في هذا المجال في تطوير استراتيجيات أكثر فعالية لإدارة الأعشاب الضارة.

مصادر:

– أبحاث روثامستد

– جامعة كليمسون