مادة جديدة خفيفة الوزن أقوى من الفولاذ تم إنشاؤها باستخدام الحمض النووي والزجاج

قام علماء من جامعة كولومبيا وجامعة كونيتيكت ومختبر بروكهافن الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية بتطوير مادة رائدة خفيفة الوزن أقوى من الفولاذ. وفي تعاون مشترك، قام الباحثون بدمج الحمض النووي، المادة البيولوجية المسؤولة عن تخزين المعلومات الوراثية، مع السيليكا، وهو المكون الرئيسي للزجاج، لإنشاء المادة الجديدة.

أحد الجوانب الفريدة للحمض النووي هو قدرته على تكوين هياكل معقدة ثلاثية الأبعاد، أو الأوريجامي، من خلال ترابط النيوكليوتيدات. يمكن أن تكون هياكل الحمض النووي هذه بمثابة وحدات بناء تتجمع ذاتيًا في هياكل شبكية أكبر. ومن خلال طلاء إطارات الحمض النووي هذه بطبقة رقيقة من السيليكا، تمكن الباحثون من إنشاء مادة خفيفة الوزن وقوية بشكل لا يصدق. تتضمن المادة أيضًا مبادئ التمعدن الحيوي، وهي العملية التي تنتج الأنسجة الحية من خلالها معادن لزيادة صلابتها.

استخدم العلماء تقنية النانو، وهو اختبار ميكانيكي متخصص، لقياس قوة المادة. ووجدوا أنه أقوى بأربع مرات من الفولاذ، في حين أن كثافته أقل بنحو خمس مرات. تأتي قوة المادة ومرونتها من مزيجها الفريد من الحمض النووي والسيليكا، بالإضافة إلى بنيتها النانوية. وهذا يفتح إمكانيات جديدة للتطبيقات الهندسية والدفاعية.

ويخطط الباحثون لمزيد من البحث في استخدام مواد أخرى، مثل سيراميك الكربيد، لإنشاء مواد أقوى وخفيفة الوزن. وقد تم نشر النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Cell Reports Physical Science. يمكن أن يكون لهذا الاختراق آثار كبيرة على تطوير مواد وتقنيات جديدة في المستقبل.

التعاريف:

– الحمض النووي: جزيء يحمل المعلومات البيولوجية ويرشد الخلايا إلى كيفية التكوين والنمو والتكاثر.

– السيليكا: المكون الرئيسي للزجاج، وهي مادة صلبة وهشة.

– الأوريجامي: فن طي الورق إلى تصميمات معقدة.

– النيوكليوتيدات: اللبنات الأساسية للحمض النووي.

– التمعدن الحيوي: العملية التي من خلالها تنتج الأنسجة الحية معادن لزيادة الصلابة.

مصادر:

- المقال الأصلي: الجمع بين الحمض النووي والسيليكا ينتج مواد خفيفة الوزن وقوية للغاية. (المصدر: مختبر بروكهافن الوطني)

– مقال صحفي: تصميم مدعم بالحمض النووي لمواد السيليكا الناعمة والصعبة. (المصدر: تقارير الخلية للعلوم الفيزيائية)