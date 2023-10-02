توصلت الدراسة إلى أن صيد الحيتان التجاري في القرن العشرين أدى إلى فقدان التنوع الجيني في الحيتان

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ولاية أوريغون عن التأثير الدائم لصيد الحيتان التجاري على التنوع الجيني لمجموعات الحيتان الحالية. قارنت الدراسة عينات الحمض النووي المستخرجة من عظام الحيتان الموجودة بالقرب من محطات صيد الحيتان المهجورة في جزيرة جورجيا الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي مع الحمض النووي من مجموعات الحيتان المعاصرة. اكتشف الباحثون أدلة قوية على فقدان سلالات الحمض النووي للأمهات بين الحيتان الزرقاء والحيتان الحدباء.

تعد سلالات الأمهات أمرًا بالغ الأهمية للذاكرة الثقافية للحيتان، بما في ذلك معرفة أماكن التغذية والتكاثر التي تنتقل من جيل إلى آخر. وفقدان الأنساب الأمومية يعني فقدان هذه المعرفة الحيوية. وسلطت النتائج التي نشرت في مجلة الوراثة الضوء على العواقب الوخيمة لصيد الحيتان التجاري.

كانت جزيرة جورجيا الجنوبية، التي تقع على بعد حوالي 800 ميل جنوب شرق جزر فوكلاند، موطنًا للعديد من محطات صيد الحيتان منذ أوائل القرن العشرين وحتى الستينيات. خلال هذه الفترة، قُتل أكثر من مليوني حوت في نصف الكرة الجنوبي، بما في ذلك 20 بالقرب من جزيرة جورجيا الجنوبية. ولا تزال الجزيرة تشهد على هذه المذبحة، حيث تنتشر العديد من عظام الحيتان المحفوظة على سطحها.

في حين أن أعداد الحيتان في جنوب المحيط الأطلسي بدأت في التعافي منذ توقف صيد الحيتان التجاري، فإن مشاهدة الحيتان بالقرب من جزيرة جورجيا الجنوبية لا تزال نادرة، مما يشير إلى إمكانية انقراضها محليًا. ويشير غياب الحيتان لمدة ستة عقود إلى فقدان الذاكرة الثقافية، حيث من المحتمل أن تعيد الأعداد الصغيرة الحالية من الحيتان اكتشاف أماكن تغذيتها التاريخية.

وحللت الدراسة الحمض النووي المستخرج من عظام الحيتان الموجودة في جزيرة جورجيا الجنوبية، مع التركيز على الحيتان الحدباء والحيتان الزرقاء والزعنفية. في حين أن التنوع الجيني بين هذه الحيتان لا يزال مرتفعا، فقد اكتشف الباحثون فقدان سلالات الحمض النووي للأمهات في المجموعات الزرقاء والحيتان الحدباء. ومع ذلك، نظرًا لمحدودية التوافر، لم يتمكنوا من اكتشاف الاختلافات في التنوع بين عينات الحمض النووي قبل وبعد صيد الحيتان من الحيتان ذات الزعانف في نصف الكرة الجنوبي.

وبالنظر إلى أن بعض أنواع الحيتان يمكن أن تعيش لمدة تصل إلى 100 عام، فهناك احتمال أن الحيتان الحالية كانت على قيد الحياة خلال عصر صيد الحيتان. ومع هلاك هذه الحيتان، هناك خطر فقدان المزيد من سلالات الأمهات. ولذلك، فإن الحفاظ على المعلومات الجينية من مجموعات الحيتان الموجودة أمر بالغ الأهمية.

وتؤكد الدراسة على أهمية فهم الماضي والحفاظ على المعلومات الوراثية. ومع تغير المناخ الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، فإن الحمض النووي الموجود في عظام الحيتان في جزيرة جورجيا الجنوبية قد يتدهور مع مرور الوقت. إن الحفاظ على هذا التاريخ الجيني إلى أجل غير مسمى سيساعد الباحثين على إعادة بناء تاريخ مجموعات الحيتان وفهم التأثير الحقيقي لأنشطة صيد الحيتان الماضية.

المصدر: معهد الثدييات البحرية بجامعة ولاية أوريغون