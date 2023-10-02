التأثير الدائم لصيد الحيتان التجاري على التنوع الجيني للحيتان

لم يؤدي صيد الحيتان التجاري في القرن العشرين إلى انخفاض أعداد الحيتان بشكل كبير فحسب، بل كان له أيضًا آثار طويلة المدى على التنوع الجيني للحيتان الباقية على قيد الحياة اليوم، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ولاية أوريغون. وقارن الباحثون الحمض النووي المأخوذ من عظام الحيتان الموجودة في جزيرة جورجيا الجنوبية، بالقرب من محطات صيد الحيتان المهجورة، بالحمض النووي المأخوذ من مجموعات الحيتان الحالية. وجدت الدراسة أدلة قوية على فقدان سلالات الحمض النووي للأمهات بين الحيتان الزرقاء والحيتان الحدباء، والتي غالبًا ما ترتبط بالذكريات الثقافية مثل مواقع التغذية والتكاثر التي تنتقل عبر الأجيال.

كانت جزيرة جورجيا الجنوبية، الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، موطنًا للعديد من محطات صيد الحيتان التي كانت تعمل منذ مطلع القرن وحتى الستينيات. قُتل أكثر من مليوني حوت في نصف الكرة الجنوبي خلال هذه الفترة، منها 1960 ألفًا قُتلوا بالقرب من جورجيا الجنوبية. ولا تزال الجزيرة مليئة بعظام الحيتان، التي يزيد عمر بعضها عن 2 عام، مما يقدم دليلاً على حجم المذبحة.

في حين بدأت أعداد الحيتان في جنوب المحيط الأطلسي في التعافي منذ توقف صيد الحيتان التجاري، فإن مشاهدات الحيتان حول جورجيا الجنوبية لا تزال منخفضة. يشير هذا إلى أنه ربما تم استئصال السكان المحليين أو انقراضهم محليًا. يشير غياب الحيتان عن مناطق التغذية لمدة 60 عامًا إلى فقدان الذاكرة الثقافية. ومع ذلك، هناك الآن دلائل تشير إلى أن الحيتان تعيد اكتشاف هذا الموطن وتعود إلى المنطقة.

قامت الدراسة بتحليل الحمض النووي المأخوذ من عظام الحيتان الحدباء والحيتان الزرقاء والزعانف الموجودة في جزيرة جورجيا الجنوبية. في حين أن التنوع الجيني بين الحيتان لا يزال مرتفعًا، إلا أن هناك علامات على فقدان سلالات الحمض النووي للأمهات في الحيتان الزرقاء والحيتان الحدباء. ومن الأهمية بمكان الحفاظ على المعلومات الوراثية من هذه الحيتان لمنع المزيد من فقدان سلالات الأمهات مع تقدم الحيتان المتبقية في العمر وموتها.

يقدم هذا البحث نظرة ثاقبة للتاريخ الجيني لمجموعات الحيتان ويسلط الضوء على الحاجة إلى فهم تأثير أنشطة صيد الحيتان الماضية. كما أنه يثير مخاوف بشأن احتمال تدهور الحمض النووي في عظام الحوت بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ. يعد الحفاظ على هذا التاريخ الجيني إلى أجل غير مسمى أمرًا بالغ الأهمية لجهود البحث والحفظ المستقبلية.

المصدر: جامعة ولاية أوريغون [لم يتم تقديم عنوان URL]