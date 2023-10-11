شراكة لتصميم وإطلاق القمر الصناعي النانوي الثاني لجيبوتي

تضافرت جهود RIDE Space ووزارة التعليم العالي والبحث الجيبوتي والمركز الجامعي المكاني في مونبلييه (CSUM) لتطوير ودمج القمر الصناعي النانوي الثاني لجيبوتي، جيبوتي-1B. سيتم إطلاق القمر الصناعي على متن صاروخ Falcon 9، باستخدام مركبة Momentus Vigoride. ويتيح هذا التعاون، المعروف باسم مشروع هيدروسات، أيضًا فرصة لعشرة طلاب أفارقة للمشاركة في مشروع القمر الصناعي.

بناءً على نجاح سابقتها، ستلعب جيبوتي-1ب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات جمع البيانات لمركز جيبوتي للدراسات والبحوث (CERD). وسيقوم القمر الصناعي بنقل البيانات التي جمعتها محطات الأرصاد الجوية إلى مركز مراقبة البعثات في جيبوتي. علاوة على ذلك، سيوفر البرنامج الأدوات الأساسية لرصد التغيرات في موارد المياه وتتبع المناطق المتضررة من الجفاف وندرة المياه في جيبوتي.

ومن المقرر إطلاق جيبوتي-1ب في فبراير 2024.

ويمثل هذا الجهد التعاوني خطوة هامة إلى الأمام في استخدام التكنولوجيا لرصد أنماط المناخ والتصدي للتحديات المتعلقة بالموارد المائية. ومن خلال مراقبة المناطق الرئيسية في جيبوتي عن كثب، سيقوم القمر الصناعي بجمع بيانات مناخية مهمة من شأنها أن تساعد في الإدارة الفعالة للموارد المائية. وستمكن هذه المعلومات السلطات المحلية وأصحاب المصلحة من اتخاذ تدابير استباقية للتخفيف من تأثير الجفاف وندرة المياه.

يوفر مشروع Hydrosat فرصة رائعة للطلاب الأفارقة لاكتساب خبرة عملية في صناعة الأقمار الصناعية. ومن خلال المشاركة في تطوير وتكامل جيبوتي-1ب، لن يساهم هؤلاء الطلاب في التقدم العلمي لبلادهم فحسب، بل سيوسعون أيضًا معارفهم ومهاراتهم في مجال تكنولوجيا الفضاء.

يوضح هذا التعاون بين RIDE Space ووزارة التعليم العالي والبحث الجيبوتي وCSUM الاهتمام المتزايد والاستثمار في تكنولوجيا الفضاء في جميع أنحاء أفريقيا. وهو يسلط الضوء على تصميم القارة على الاستفادة من تكنولوجيا الأقمار الصناعية لمواجهة التحديات البيئية الملحة ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

بشكل عام، تمثل الشراكة لتصميم وإطلاق القمر الصناعي النانوي الثاني لجيبوتي علامة بارزة في صناعة الفضاء في أفريقيا. إن النشر الناجح لجيبوتي-1ب سيمهد الطريق للتقدم المستقبلي في تكنولوجيا الأقمار الصناعية ويساهم في الإدارة المستدامة للموارد المائية في جيبوتي.

مصادر:

- ركوب الفضاء

– وزارة التعليم العالي والبحث الجيبوتي

– المركز الجامعي المكاني في مونبلييه (CSUM)

مؤلف:

أيولوا أديتولا، الفضاء في أفريقيا