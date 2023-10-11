تم العثور على تباين جيني غير متوقع في الأنواع الطلائعية

حقق الباحثون اكتشافًا جينيًا مفاجئًا في نوع جديد من الطلائعيات، مما يشكل تحديًا للفهم الراسخ لترجمة الحمض النووي إلى البروتين. جينوم الطلائعي Oligohymenophorea sp. كشف PL0344 عن اختلاف فريد في كود الحمض النووي مما يشير إلى نهاية الجين، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث في هذه المجموعة المتنوعة من الكائنات الحية.

قاد الدكتور جيمي ماكجوان، عالم ما بعد الدكتوراه في معهد إيرلهام، تحليل تسلسل جينوم الطلائعيات. يهدف البحث إلى اختبار خط أنابيب تسلسل الحمض النووي للعمل مع كميات صغيرة جدًا من الحمض النووي، مثل تلك الموجودة في خلية واحدة. اكتشف فريق العلماء في معهد إيرلهام وجامعة أكسفورد التباين الجيني غير المعتاد أثناء دراسة الطلائعيات المعزولة من بركة المياه العذبة في حدائق جامعة أكسفورد.

الطلائعيات هي مجموعة متنوعة من الكائنات حقيقية النواة التي لا تصنف على أنها حيوانات أو نباتات أو فطريات. وهي تتراوح من الكائنات المجهرية وحيدة الخلية مثل الأميبا والطحالب إلى الطلائعيات الأكبر متعددة الخلايا مثل عشب البحر والعفن الغروي. الهدبيات، مثل الطلائعيات Oligohymenophorea sp. PL0344، هي كائنات حية عائمة توجد عادة في الماء.

ما يجعل هذا الاكتشاف ملحوظًا هو أن الاختلافات في الشفرة الوراثية، وخاصة كودونات التوقف التي تشير إلى نهاية الجين، نادرة للغاية. في معظم الحالات، الكودونات TAA وTAG، وهي أكواد توقف، لها نفس الترجمة. ومع ذلك، في Oligohymenophorea sp. PL0344، تتمتع هذه الكودونات بترجمات فريدة، مما يتحدى الفهم الراسخ لترجمة الحمض النووي إلى البروتين.

فهم الاختلافات الجينية في الأولانيات، مثل تلك الموجودة في Oligohymenophorea sp. PL0344، ضروري لكشف أسرار الطبيعة. يسلط هذا الاكتشاف غير المتوقع الضوء على التنوع الهائل والتعقيد الذي تتسم به الطلائعيات، مما يؤكد مدى قلة ما نعرفه عن علم الوراثة الخاص بهم.

مصادر:

– الحمض النووي – التعريف والمفهوم.

– جامعة أكسفورد – التعريف والمفهوم.

– الأنواع – التعريف والمفهوم.

– الحمض – التعريف والمفهوم.

– RNA – التعريف والمفهوم.

– الأحماض الأمينية – التعريف والمفهوم.