كريستال جديد ذو خصائص الجاذبية الزائفة يفتح الأبواب أمام تكنولوجيا الاتصالات 6G

قدمت دراسة رائدة نشرت في مجلة Physical Review A بلورة جديدة قادرة على ثني الضوء بشكل مشابه لما يفعله الثقب الأسود، مما يؤدي إلى انحراف الضوء عن مساره المستقيم المعتاد. ويعتقد العلماء الذين يقفون وراء البحث أن هذه الظاهرة، المعروفة باسم الجاذبية الزائفة، يمكن أن تلعب دورا حاسما في تطوير تكنولوجيا الاتصالات 6G.

مع تزايد الطلب على اتصالات لاسلكية أسرع وأكثر كفاءة، اشتد السباق على التقنيات المتقدمة. ومن الممكن أن يؤدي تسخير خصائص الجاذبية الزائفة لهذه البلورة إلى تمكين نقل المعلومات لاسلكيًا بسرعات فائقة، وهو ما يتجاوز بشكل كبير قدرات تقنية 5G الحالية.

الجاذبية الزائفة هو مفهوم مستوحى من تأثير عدسة الجاذبية الذي لوحظ في علم الفلك، حيث يتأثر الضوء والموجات الكهرومغناطيسية بقوى الجاذبية. ومن خلال محاكاة هذا التأثير في إعدادات المختبر باستخدام مواد بلورية مصممة خصيصًا، تغلب الباحثون على التحديات التي تفرضها الحاجة إلى كتل هائلة.

قامت العالمة الرئيسية كيوكو كيتامورا، الأستاذة في جامعة توهوكو، وفريقها بالتلاعب بالبلورات الضوئية عن طريق تشويه شبكتها البلورية تدريجيًا. ثم قاموا بتوجيه أشعة الضوء عبر البلورات وشهدوا انحراف الضوء الرائع. يمهد هذا الاختراق الطريق للتلاعب المبتكر بالضوء، والذي يمكن أن يكون محوريًا لتحقيق الترددات اللازمة لتقنيات اتصالات الجيل التالي، والتي من المحتمل أن تعمل في نطاق تيراهيرتز: أكثر من 100 جيجاهيرتز.

علاوة على ذلك، فإن لهذه البلورة الجديدة آثارًا واعدة في مجال فيزياء الجرافيتون. يسلط المؤلف المشارك في الدراسة ماسايوكي فوجيتا، الأستاذ المشارك في جامعة أوساكا، الضوء على الأهمية الأكاديمية لهذا الاكتشاف. تشير النتائج إلى أن البلورات الضوئية لديها القدرة على الاستفادة من تأثيرات الجاذبية، مما يفتح مسارات جديدة للبحث في فيزياء الجرافيتون.

في حين أن التطبيقات العملية لهذه البلورة تركز في الغالب على تعزيز تكنولوجيا الاتصالات، فإن قدرتها على تقليد سلوك الثقب الأسود توفر أيضًا فرصًا لاستكشاف الجاذبية الكمومية. تسعى الجاذبية الكمومية إلى توحيد ميكانيكا الكم ونظرية النسبية لأينشتاين، وتوفر هذه البلورة منصة فريدة لدراسة العلاقة المعقدة بين هذه النظريات الأساسية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الجاذبية الزائفة؟

ج: الجاذبية الزائفة هي ظاهرة تسمح للضوء بالانحراف عن مساره المعتاد، مثلما يحدث في وجود قوى الجاذبية.

س: كيف يمكن لهذه البلورة أن تفيد تكنولوجيا الاتصالات؟

ج: من خلال الاستفادة من خصائص الجاذبية الزائفة لهذه البلورة، قد يكون من الممكن تحقيق سرعات فائقة في نقل المعلومات لاسلكيًا، وهو ما يتجاوز قدرات التقنيات الحالية.

س: ما هي فيزياء الجرافيتون؟

ج: فيزياء الجرافيتون هي مجال دراسي يركز على فهم الجسيم الكمي الافتراضي الذي يتوسط قوة الجاذبية.

س: كيف تساعد هذه البلورة في استكشاف الجاذبية الكمية؟

ج: إن قدرة البلورة على محاكاة سلوك الثقب الأسود توفر فرصة فريدة لدراسة العلاقة بين ميكانيكا الكم ونظرية أينشتاين النسبية، والتي تعتبر أساسية لمفهوم الجاذبية الكمية.