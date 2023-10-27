نوع جديد من الكريستال يحمل إمكانات تكنولوجيا الاتصالات 6G واستكشاف الجاذبية الكمومية

اكتشف العلماء مؤخرًا بلورة رائدة لديها القدرة على التعامل مع الضوء بطريقة تذكرنا بقوى الجاذبية التي تمارسها الثقوب السوداء. هذه الظاهرة الرائعة، التي يطلق عليها "الجاذبية الزائفة"، لديها القدرة على إحداث ثورة في تكنولوجيا الاتصالات، وخاصة في مجال شبكات الجيل السادس، وتوفر إمكانيات مثيرة لاستكشاف الجاذبية الكمومية.

وأجرى الفريق البحثي بقيادة البروفيسور كيوكو كيتامورا من جامعة توهوكو في اليابان، تجارب على البلورات الضوئية، وهي بلورات ذات بنية منتظمة تشبه الشبكة قادرة على إبطاء سرعة الضوء. ومن خلال تشويه هذه البلورات عمدًا وتوجيه أشعة الضوء من خلالها، لاحظ الفريق انحراف الضوء، على غرار كيفية انحناء الجاذبية لمسارات الأجسام.

تفتح هذه القدرة المكتشفة حديثًا على التعامل مع الضوء مسارات جديدة لتطوير تكنولوجيا الاتصالات من الجيل التالي. نظرًا لأن شبكات الجيل السادس تتطلب نقل معلومات لاسلكيًا بسرعة فائقة في نطاق تيراهيرتز، والذي يشمل ترددات أعلى من 6 جيجاهيرتز، فإن التعامل مع الضوء داخل المواد يصبح أمرًا بالغ الأهمية. ومقارنة بالإمكانيات الحالية لتقنية الجيل الخامس، والتي تصل إلى 100 جيجاهيرتز كحد أقصى، فإن هذا يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام.

تمتد الآثار المترتبة على اكتشاف هذه البلورة إلى ما هو أبعد من الاتصالات. وأكد البروفيسور المشارك ماسايوكي فوجيتا من جامعة أوساكا على الأهمية الأكاديمية للبحث. تتمتع هذه البلورات الضوئية بالقدرة على تسخير تأثيرات الجاذبية، مما يوفر فرصًا جديدة في مجال فيزياء الجرافيتون.

أثبتت الجرافيتونات، وهي جسيمات كمية نظرية مسؤولة عن قوة الجاذبية، أنها بعيدة المنال عن المراقبة المباشرة. ولا يزال العلماء يسعون جاهدين لفهم خصائصها وخصائصها بشكل كامل. ومع ذلك، يمثل هذا البحث خطوة مهمة إلى الأمام في السعي لكشف ألغاز الجاذبية الكمومية، مما قد يؤدي إلى سد الفجوة بين ميكانيكا الكم ونظرية النسبية لألبرت أينشتاين.

ومع تطبيقاتها المحتملة في تكنولوجيا الاتصالات 6G ومساهماتها في دراسة الجاذبية الكمومية، تحمل هذه البلورة الجديدة وعدًا هائلاً للتقدم المستقبلي في الاستكشاف العلمي والابتكار التكنولوجي.

أسئلة وأجوبة

ما هي الجاذبية الزائفة؟

الجاذبية الزائفة هي ظاهرة يمكن من خلالها التلاعب بالضوء داخل مواد معينة على غرار قوى الجاذبية التي تمارسها الثقوب السوداء، مما يؤدي إلى ثني مسار الضوء.

كيف يمكن لهذه البلورة أن تفيد تكنولوجيا اتصالات 6G؟

تفتح القدرة على التعامل مع الضوء داخل المواد إمكانيات تحقيق نقل معلومات لاسلكيًا بسرعة فائقة في نطاق تيراهيرتز، وهو أمر ضروري لشبكات الجيل السادس التي تعمل بأكثر من 6 جيجاهيرتز.

ما هي البلورات الضوئية؟

البلورات الضوئية هي بلورات ذات بنية منتظمة تشبه الشبكة يمكنها إبطاء سرعة الضوء الذي يمر عبرها. يتم استخدامها في هذا البحث لمعالجة الضوء ودراسة انحرافه.