الكون المبكر يكشف عن رؤى مفاجئة: المجرات الشابة تظهر تركيبًا كيميائيًا غير متوقع

قام فريق من علماء الفيزياء الفلكية من جامعة نورث وسترن باكتشافات رائعة حول تطور مجرات الكون المبكرة باستخدام بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST). وركز الباحثون على المجرات "المراهقة" التي تشكلت بعد XNUMX إلى XNUMX مليارات سنة فقط من الانفجار الكبير، مما يوفر رؤى قيمة حول أصولنا الكونية.

تقليديًا، دراسة المجرات البعيدة تشبه النظر إلى الوراء في الزمن، حيث يستغرق الضوء مليارات السنين للوصول إلينا. كشف تحليل الفريق للتطور الكيميائي المقيد باستخدام الخطوط المؤينة في بيانات المسح بين النجوم (CECILIA) عن نتائج غير متوقعة. ولم تكن هذه المجرات أكثر سخونة مما كان متوقعا فحسب، بل كانت تحتوي أيضا على عناصر ثقيلة مثل النيكل.

وباستخدام صورة مركبة تم إنشاؤها من الضوء الذي تم جمعه من 23 مجرة، حدد فريق البحث وجود ثمانية عناصر: الهيدروجين والهيليوم والنيتروجين والأكسجين والسيليكون والكبريت والأرجون والنيكل. وبينما كان من المتوقع ظهور العناصر الأخف، كان وجود النيكل، وهو عنصر أثقل من الحديد، بمثابة اكتشاف غير عادي.

يعد رصد النيكل في المجرات البعيدة أمرًا نادرًا، حتى في المجرات القديمة الأقرب إلينا. عادة، يتم ملاحظة النيكل بعد دورات حياة متعددة للنجوم، من خلال المستعرات الأعظم، وما يتبع ذلك من تخليق وانتشار العناصر الأثقل في جميع أنحاء المجرة. يشير اكتشاف النيكل إلى شيء فريد حول النجوم الموجودة في هذه المجرات المبكرة.

ويتكهن المؤلف الرئيسي للدراسة، الأستاذ المساعد أليسون ستروم، بأن درجات الحرارة المرتفعة المرصودة في هذه المجرات الشابة قد تكون مرتبطة بتركيبها الكيميائي الغريب. وتوضح أن درجات حرارة المجرات المختلفة هي مظهر من مظاهر الحمض النووي الكيميائي المميز لها، حيث أن درجة حرارة وكيمياء الغاز في المجرات مرتبطان بشكل متأصل.

يفتح هذا البحث الرائد أسئلة جديدة حول الكون المبكر وتكوين المجرات. نُشرت نتائج الدراسة في مجلة The Astrophysical Journal Letters، حيث سلطت الضوء على العمليات المعقدة والمعقدة التي شكلت تاريخنا الكوني.

أسئلة وأجوبة

1. ماذا كشفت الدراسة عن مجرات الكون المبكرة؟

ووجدت الدراسة أن المجرات "المراهقة" في الكون المبكر كانت أكثر سخونة من المتوقع، وتحتوي على عناصر ثقيلة مثل النيكل، وهو أمر نادر نسبيا في المجرات البعيدة.

2. ما هي التقنيات المستخدمة لدراسة هذه المجرات؟

استخدم علماء الفيزياء الفلكية بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) والتطور الكيميائي المقيد باستخدام الخطوط المؤينة في الشفق القطبي بين النجوم (CECILIA). لقد قاموا بدمج الأطوال الموجية للضوء التي تم جمعها من مجرات متعددة لإنشاء صورة مركبة.

3. ما سبب أهمية وجود النيكل؟

يُلاحظ النيكل عادةً في المجرات القديمة الأقرب إلينا، بعد جولات متعددة من المستعرات الأعظم وتخليق عناصر أثقل. ويشير وجودها في هذه المجرات الشابة إلى وجود خصائص فريدة في مجموعاتها النجمية.

4. كيف ترتبط درجة حرارة المجرة والكيمياء؟

ويشير المؤلف الرئيسي للدراسة إلى أن درجات الحرارة المرتفعة المرصودة لهذه المجرات قد تكون مرتبطة بتركيبها الكيميائي المتميز. إن درجة حرارة وكيمياء الغاز في المجرات متشابكة بشكل جوهري.