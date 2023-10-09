يمتد قرص المادة في النظام الشمسي إلى الفضاء بين النجوم أكثر مما كان يُعتقد سابقًا

كشفت طريقة جديدة لمسح صور التلسكوب أن قرص المادة الموجود في النظام الشمسي يمتد إلى الفضاء بين النجوم بشكل أكبر مما كان يُعتقد سابقًا. لسنوات عديدة، لاحظ علماء الفلك أن حزام كويبر، وهو حقل من الصخور الجليدية، يبدو أنه يتضاءل على مسافة 48 وحدة فلكية من الشمس. ومع ذلك، شوهدت أحزمة من الركام تمتد ضعف تلك المسافة حول النجوم الأخرى، مما أدى إلى اكتشاف أن نظامنا الشمسي قد لا يكون صغيرًا كما كان يُعتقد من قبل.

استخدم الباحثون في مركز أبحاث هيرزبيرج لعلم الفلك والفيزياء الفلكية في كندا تقنية جديدة للبحث عن أهداف لمسبار نيو هورايزنز أثناء تحركه عبر الحدود الخارجية للنظام الشمسي. تتضمن الطريقة، التي تسمى تكديس التحول، التقاط صور متعددة في أوقات مختلفة ودمجها لزيادة رؤية الأشياء المعتمة. ومن أجل تسريع هذه العملية، استخدم الباحثون التعلم الآلي، وتدريب شبكة عصبية لتحديد كائنات حزام كويبر في صور التلسكوب.

وأظهرت نتائج الدراسة أن تقنية التعلم الآلي اكتشفت ضعف عدد الكائنات التي اكتشفها البحث البشري للبيانات. يشير هذا إلى وجود كثافة أعلى للمواد على مسافة تتراوح بين 60 إلى 80 وحدة فلكية على طول مسار نيو هورايزنز. يمكن أن يفسر الحطام الإضافي في هذه المنطقة التوهج الشاذ الذي لاحظه كل من مسبار نيو هورايزنز وتلسكوب هابل الفضائي.

ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتأكيد من المسوحات المستقبلية لفهم كامل لمدى قرص النظام الشمسي من المواد. ومع ذلك، إذا كانت النتائج صحيحة، فقد تشير إلى وجود حلقتين من المواد الجليدية، مقسومة على فجوة تبلغ حوالي 50 وحدة فلكية. يثير هذا الاكتشاف أسئلة رائعة حول أصول وتكوين المناطق الخارجية للنظام الشمسي.

المصدر: تم تقديم هذا البحث في مؤتمر علوم القمر والكواكب الرابع والخمسين 54.