تؤثر المسافة والإضاءة وإخفاء الوجه على تحديد هوية شهود العيان

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة علم النفس والجريمة والقانون، تعد المسافة والإضاءة وإخفاء الوجه من العوامل الحاسمة التي تؤثر بشكل كبير على موثوقية التعرف على شهود العيان. ويوصي البحث، الذي أجرته جامعة أبو أكاديمي، وجامعة نيويورك في شنغهاي، ومركز هيوركا للعلوم الفنلندي، بأن تأخذ وكالات إنفاذ القانون هذه العوامل في الاعتبار عند التحقيق في ملاحظات شهود العيان.

وركزت الدراسة على ثلاثة عوامل رئيسية: المسافة، والإضاءة، وإخفاء الوجه، وتأثيرها على قدرة شهود العيان على التعرف بشكل صحيح على الأفراد الذين رأوهم. وطُلب من شهود العيان التعرف على الجناة من مسافات مختلفة (5 أو 12.5 أو 20 مترًا) وتحت ظروف إضاءة مختلفة (ضوء النهار أو الشفق العميق). وقد ظهر الجناة وهم يرتدون أقنعة الوجه، مثل النظارات الشمسية أو غطاء الرأس أو كليهما.

والنتيجة الرئيسية للدراسة هي أن المسافة تلعب دورا حاسما في التعرف على شهود العيان. كلما طالت المسافة بين الشاهد والجاني، أصبح من الصعب تحديد هوية الشخص بشكل صحيح في وقت لاحق. بالإضافة إلى ذلك، يشكل إخفاء الوجه تحديات كبيرة، حتى في ظروف الإضاءة الجيدة وعلى مسافة قريبة. من بين طرق إخفاء الوجه المختلفة، كان للنظارات الشمسية التأثير السلبي الأكبر على دقة تحديد الهوية.

ويشير البحث إلى أنه إذا رأى شاهد عيان مرتكب الجريمة يرتدي نظارة شمسية من مسافة 20 مترًا، فمن غير المرجح أن يتمكن من التعرف على الشخص بشكل صحيح في وقت لاحق. وهذا يؤكد أهمية أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند تقييم قيمة التعرف على شهود العيان في التحقيقات الجنائية.

وتعد هذه الدراسة، التي شملت أكثر من 1,300 مشارك تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 90 عامًا، مثالًا على علم المواطن، مما يجعل النتائج قوية وقابلة للتطبيق على نطاق عالمي.

بشكل عام، يوفر هذا البحث رؤى قيمة حول دور المسافة والإضاءة وإخفاء الوجه في التعرف على شهود العيان، مما يساهم في تطوير تقنيات تحقيق أكثر دقة.

المصدر

– توماس ج. نيمان وآخرون، “الشرير المقنع: آثار إخفاء الوجه والمسافة والإضاءة وعمر شاهد العيان على دقة التعرف على شهود العيان،” علم النفس والجريمة والقانون (2023). دوى: 10.1080/1068316X.2023.2242999