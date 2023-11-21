كشف أسرار زجاج السيليكا: الانتظام الهيكلي الخفي

لقد كان الزجاج مادة أساسية استخدمها البشر لعدة قرون، إلا أن تركيبه الذري لا يزال لغزا للعلماء. يعد فهم الطبيعة الهيكلية للزجاج والتحكم فيها أمرًا بالغ الأهمية لتصميم مواد وظيفية فعالة. لتسليط الضوء على هذا اللغز، ركزت مجموعة بحثية بقيادة البروفيسور موتوكي شيجا من مركز تحليل البيانات غير المسبوق بجامعة توهوكو، على الأشكال الحلقية الموجودة في المواد الزجاجية.

ولتحديد البنية ثلاثية الأبعاد والتماثلات الهيكلية لهذه الحلقات، طورت المجموعة مؤشرات جديدة: "الاستدارة" و"الخشونة". وباستخدام هذه المؤشرات، تمكنوا من تحديد الأشكال المختلفة للحلقات في السيليكا الزجاجية (SiO2)، بعضها خاص بالزجاج والبعض الآخر يشبه الحلقات الموجودة في البلورات.

علاوة على ذلك، طور الباحثون تقنية لقياس الكثافة الذرية المكانية حول هذه الحلقات من خلال تحليل اتجاهها. كشفت النتائج التي توصلوا إليها أن التكوين الذري في الزجاج ليس موحدًا في جميع الاتجاهات، مما يدل على تباين الخواص. ومن المثير للاهتمام أنهم اكتشفوا أيضًا مناطق أظهر فيها الترتيب الذري درجة معينة من النظام أو الانتظام، على الرغم من المظهر الفوضوي العام للذرات في السيليكا الزجاجية.

إن تحديد الانتظام الهيكلي الخفي في الزجاج له آثار مهمة. إنه يعزز فهمنا للتحولات الطورية مثل التزجيج وبلورة المواد ويوفر الأوصاف الرياضية اللازمة للتحكم في هياكل المواد وخصائصها.

للمضي قدمًا، يخطط البروفيسور شيجا وزملاؤه لاستخدام الأساليب المعتمدة على البيانات، مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، لاستكشاف المواد الزجاجية بشكل أكبر. توفر هذه التقنيات طرقًا واعدة لكشف المزيد من الأفكار حول أسرار الزجاج وتحسين خصائصه الوظيفية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما أهمية فهم التركيب الذري للزجاج؟

يعد فهم التركيب الذري للزجاج أمرًا بالغ الأهمية لتصميم مواد وظيفية فعالة والتحكم في خصائصها.

2. على ماذا ركزت المجموعة البحثية؟

ركزت مجموعة البحث على الأشكال الحلقية الموجودة في المواد الزجاجية وطورت مؤشرات جديدة لقياس بنيتها ثلاثية الأبعاد وتماثلاتها الهيكلية.

3. ماذا اكتشف الباحثون عن التركيب الذري في الزجاج؟

ووجد الباحثون أن التكوين الذري في الزجاج يُظهر تباينًا، مما يعني أنه ليس موحدًا في جميع الاتجاهات. واكتشفوا أيضًا مناطق محددة يظهر فيها الترتيب الذري درجة معينة من النظام أو الانتظام.

4. كيف يساهم هذا البحث في هذا المجال؟

يساهم هذا البحث في فهمنا للتحولات الطورية، مثل التزجيج والتبلور، ويوفر الأوصاف الرياضية اللازمة للتحكم في هياكل المواد وخصائصها.

5. ما هي الخطط المستقبلية للمجموعة البحثية؟

وتخطط مجموعة البحث لاستخدام أساليب تعتمد على البيانات مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لمواصلة استكشاف المواد الزجاجية وفتح المزيد من الأفكار حول طبيعتها الهيكلية.