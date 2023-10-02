اكتشاف العشرات من الأجسام بحجم المشتري في سديم أوريون، متحدية الفئات الفلكية التقليدية

في اكتشاف رائد، حدد العلماء العشرات من الأجسام ذات الحجم الكوكبي في سديم أوريون من خلال الملاحظات التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي. هذه الأجسام، والتي يشار إليها باسم الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري أو جامبو، تتحدى التعريفات التقليدية للكواكب لأنها لا تدور حول نجمها الأم. يتحدى هذا الاكتشاف النظريات الحالية لتكوين النجوم والكواكب، والتي تؤكد أن الأجسام بحجم المشتري لا يمكن أن تتشكل من خلال نفس العملية التي تؤدي إلى ظهور النجوم داخل السدم.

لا تتناسب الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري، أو الجامبو، بدقة مع الفئات الموجودة للأجرام السماوية. إنها أصغر من أن تكون نجومًا، لكنها ليست كواكب من الناحية الفنية لأنها لا تدور حول نجم. تبلغ درجة حرارة سطح هذه الأجسام حوالي 1,000 درجة ويبدو أنها تشبه الكواكب في تكوينها، مع اكتشاف البخار والميثان في غلافها الجوي. على الرغم من أن عمرها حوالي مليون سنة، إلا أنها سوف تبرد بسرعة دون وجود نجم مضيف وتصبح باردة بشكل لا يصدق.

وكانت الملاحظات مستوحاة من بيانات التلسكوبات الأرضية التي ألمحت إلى وجود هذه الأجسام الغامضة. يتحدى هذا الاكتشاف النماذج الراسخة لتكوين الكواكب ويفتح إمكانيات مثيرة لمزيد من البحث. واستقر الفريق على اسم الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري بسبب اكتشاف عشرات الأزواج من بين مئات الأجسام الشبيهة بالكواكب التي تم تحديدها.

أثارت النتائج أسئلة جديدة لعلماء الفلك، مثل كيف يمكن لهذه الأجسام أن تتواجد كأزواج ثنائية عندما يتم إخراجها من مدار النجم. النظريات الحالية لا تفسر بشكل كامل الأعداد الكبيرة من الأجسام التي تم رصدها، مما يشير إلى احتمال وجود آلية جديدة للتشكل. ويُنظر إلى هذا الاكتشاف على أنه مساهمة كبيرة في فهمنا لتكوين النجوم وسيؤدي بلا شك إلى مزيد من الأبحاث في هذا المجال.

المصادر: الجارديان