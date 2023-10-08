بركان تحت الماء يحتوي على خزان مياه ضخم تحت ساحل نيوزيلندا

حقق الباحثون اكتشافًا رائعًا قبالة سواحل نيوزيلندا. وباستخدام التصوير الزلزالي ثلاثي الأبعاد، وجدوا خزانًا كبيرًا للمياه مغمورًا على بعد ميلين تحت قاع المحيط. ويعتقد أن هذا البركان الموجود تحت الماء، والذي أصبح الآن مدفونًا في أعماق القشرة الأرضية، يعمل على تخفيف صدع زلزالي كبير.

ومن المعروف أن الصدع قبالة سواحل نيوزيلندا ينتج عنه أحداث الانزلاق البطيء، وهي زلازل بطيئة الحركة تساعد في إطلاق الضغط التكتوني على مدى فترة طويلة من الزمن. لقد كان العلماء فضوليين لمعرفة سبب حدوث أحداث الانزلاق البطيء هذه بشكل متكرر عند أخطاء معينة مقارنة بأخطاء أخرى.

يوفر اكتشاف خزان المياه الواسع هذا دليلاً على أن المياه المدفونة قد تكون مرتبطة بهذه الزلازل البطيئة الانزلاق. ومن المثير للاهتمام أنه لم يكن هناك أي دليل جيولوجي سابق يشير إلى وجود مثل هذا الخزان الكبير للمياه عند هذا الصدع المحدد.

ويوضح أندرو جيز، المؤلف الرئيسي للدراسة من معهد الجيوفيزياء بجامعة تكساس، أنهم لا يستطيعون تحديد التأثير الدقيق للمياه على الصدع حتى الآن. ومع ذلك، فإن كمية المياه التي تم العثور عليها أعلى بكثير من المتوقع. يؤكد الغاز على الحاجة إلى مزيد من الحفر لتحديد تأثير الماء على ضغط الصدع.

ويعد البركان تحت الماء والرواسب المحيطة به من بقايا سلسلة من الانفجارات البركانية التي حدثت قبل 125 مليون سنة. وكشفت عمليات المسح الزلزالي أن محتوى الماء في الصخور البركانية يبلغ ما يقرب من نصف حجمها، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للصخور في هذا العصر.

ويتكهن غاز بأن التآكل الناجم عن الانفجارات القديمة خلق بنية صخرية مسامية كانت بمثابة خزان للمياه. وبمرور الوقت، تحولت الصخور إلى طين، وبالتالي تحبس المزيد من الماء. هذه النتيجة مهمة لأن العلماء يعتقدون أن ضغط المياه الجوفية يلعب دورًا حاسمًا في حدوث الزلازل البطيئة الانزلاق.

ويشير الباحثون إلى أن صدوع الزلازل الأخرى حول العالم يمكن أن تحتوي على خزانات مياه مماثلة. قد يؤدي هذا الاكتشاف إلى فهم أعمق للزلازل الكبيرة ودور الماء في إطلاق الضغط التكتوني.

مصادر:

– معهد جامعة تكساس للجيوفيزياء

– التقدم العلمي