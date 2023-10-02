اكتشاف الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري يتحدى الفهم الحالي لعلم الفلك

حقق علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي اكتشافًا رائدًا في سديم أوريون. لقد حددوا العشرات من الأجسام العائمة الحرة التي هي أصغر من النجوم، ولكنها أكبر من الكواكب، والتي أطلقوا عليها اسم الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري، أو جامبو. هذه الأجسام لا تدور حول النجم الأم، وهو ما يتحدى التعريف التقليدي للكوكب. ويتناقض هذا الاكتشاف أيضًا مع النظريات الموجودة حول تكوين النجوم والكواكب، حيث كان يُعتقد سابقًا أن الأجسام بحجم المشتري لا يمكن أن تتشكل من خلال نفس العملية التي تشكل النجوم في السديم.

كانت ملاحظات هذه الأجسام الجامبو مستوحاة من بيانات التلسكوبات الأرضية. ووجد الفريق أن هذه الأجسام تشبه الكواكب في تكوينها، مع غلاف جوي يحتوي على البخار والميثان. ومع ذلك، نظرًا لحجمها وعدم وجود نجم مضيف، فهي لا تعتبر كواكب تقليدية. من بين مئات الأجسام الشبيهة بالمشتري التي تم تحديدها، تم العثور على العشرات منها في أزواج، مما أدى إلى تسمية الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري.

يبلغ عمر الجمبو حوالي مليون سنة وتبلغ درجة حرارة سطحه حوالي 1,000 درجة مئوية. بدون نجم لتوفير الحرارة، سوف تبرد بسرعة وتدخل في نطاق معتدل قصير قبل أن تصبح شديدة البرودة. وعلى الرغم من ذلك، فإن أسطحها لن تدعم الماء السائل، مما يجعلها مرشحة غير محتملة لاستضافة الحياة.

ركزت هذه الملاحظات على سديم أوريون، وهي أقرب منطقة لتشكل النجوم الضخمة إلى الأرض. يتميز السديم بسحب متصاعدة من الغبار والغاز، والانفجارات، والأشعة النجمية. تتشكل النجوم داخل السدم عندما تبرد سحب الغبار والغاز وتتفتت وتنهار تحت تأثير جاذبيتها. يمكن أيضًا أن تتشكل الأجسام الصغيرة، مثل الأقزام البنية والأجسام ذات الكتلة الكوكبية، من خلال هذه العملية. ومع ذلك، تشير النظريات الحالية إلى أن الحد الأدنى للأجسام التي تتشكل من خلال انهيار الجاذبية يتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أضعاف كتلة كوكب المشتري.

إن وجود هذه الجمبو، وحقيقة أن الكثير منها موجود في أزواج ثنائية، يمثل تحديًا للنظريات الحالية. ومن غير الواضح كيف يمكن لهذه الأزواج أن تتشكل من خلال التفاعلات الفوضوية ومن ثم تلتصق ببعضها البعض. ويتساءل العلماء الآن عن فهمهم الحالي لتكوين النجوم وتكوين الكواكب، حيث سلطت هذه الاكتشافات الضوء على آلية جديدة لم يتم فهمها بالكامل بعد.

تم نشر نتائج هذه الدراسة كطبعة أولية وهي في انتظار مراجعة النظراء. العلماء متحمسون لهذه النتيجة غير المتوقعة، لأنها تتحدى فهمهم الحالي لكيفية تشكل النجوم والكواكب. سيتم إجراء المزيد من البحث والتحليل للحصول على فهم أفضل لهذه الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري.

مصادر:

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)