اكتشاف تصريف المغذيات غير المرئية على الحاجز المرجاني العظيم يثير المخاوف

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء في جامعة ساوثرن كروس عن مصدر النيتروجين والفوسفور غير المحدود الذي يسبب أضرارًا بيئية كبيرة للحاجز المرجاني العظيم. يسلط البحث، الذي يحمل عنوان "تصريف المياه الجوفية تحت سطح البحر يتجاوز مدخلات النهر كمصدر للمغذيات للحاجز المرجاني العظيم"، الضوء على الحاجة إلى منظور جديد في الجهود المبذولة للحفاظ على صحة الشعاب المرجانية واستعادتها.

استخدمت الدراسة، التي قادها الدكتور دوجلاس تيت، أدوات التتبع الطبيعية قبالة ساحل كوينزلاند لتتبع حركة العناصر الغذائية. يشير تصريف المياه الجوفية تحت سطح البحر إلى إطلاق المياه في المحيط أسفل خط الماء من طبقات المياه الجوفية وقاع البحر. وباستخدام نظائر الراديوم، تمكن الباحثون من تحديد كمية العناصر الغذائية المنقولة من رواسب الأرض والجرف من خلال تدفقات المياه الجوفية غير المرئية.

وتشير النتائج إلى أن تصريف المياه الجوفية أكبر بمقدار 10 إلى 15 مرة من مدخلات الأنهار، والتي كانت في السابق محور التركيز الرئيسي لجهود الحفاظ على البيئة. ما يقرب من ثلث مدخلات النيتروجين الجديدة وثلثي مدخلات الفوسفور إلى الحاجز المرجاني العظيم تأتي من تصريف المياه الجوفية. وهذا يعني أن ما يقرب من ضعف كمية النيتروجين التي تدخل الشعاب المرجانية من خلال المياه الجوفية مقارنة بمياه النهر.

تشكل العناصر الغذائية الزائدة تهديدًا للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية، مما يؤدي إلى مشكلات مثل تكاثر الطحالب الضارة، وتفشي نجم البحر ذو التاج الشوكي، وأمراض الأسماك. تؤكد الدراسة على الحاجة إلى تحول استراتيجي في أساليب الإدارة لحماية الحاجز المرجاني العظيم. ويجب أن تأخذ الجهود المبذولة للتخفيف من آثار المغذيات في الاعتبار تخزين المغذيات وتصريفها على المدى الطويل في المياه الجوفية.

تسلط ديناميكيات المغذيات المعقدة داخل الشعاب المرجانية الضوء على أهمية فهم وإدارة مصادر المغذيات للحفاظ على هذه الأعجوبة الطبيعية. يعد هذا البحث بمثابة دعوة للاستيقاظ ويدعو إلى تضافر الجهود لحماية الحاجز المرجاني العظيم من تأثيرات العناصر الغذائية الزائدة.

مصادر:

– دراسة: “تصريف المياه الجوفية تحت سطح البحر يتجاوز مدخلات النهر كمصدر للمغذيات للحاجز المرجاني العظيم”، العلوم والتكنولوجيا البيئية

– جامعة ساوثرن كروس

- Phys.org