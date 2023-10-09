اكتشاف هيكل خشبي عمره نصف مليون عام يلقي الضوء على التكنولوجيا البشرية المبكرة

قدم اكتشاف أثري حديث في زامبيا دليلا قويا على أول استخدام معروف لتكنولوجيا الأخشاب، والذي يعود تاريخه إلى 476,000 سنة. كشفت أعمال التنقيب في شلالات كالامبو عن هيكل خشبي محفوظ جيدًا، إلى جانب العديد من القطع الأثرية. يتحدى هذا الاكتشاف التصور القائل بأن البشر الأوائل كانوا بدائيين من الناحية التكنولوجية، ويسلط الضوء على قدرتهم على الحصول على الخشب وتشكيله باستخدام الأدوات.

يلقي الاكتشاف في شلالات كالامبو الضوء على الاستخدام المستدام للمواد خلال العصر الحجري المبكر. نظرًا لكون الخشب مادة قابلة للتلف، فقد أتاحت ظروف الحفظ الاستثنائية في الموقع للباحثين الحصول على دليل مباشر على استخدامه المتعمد من قبل أشباه البشر الأوائل. يغير هذا الاكتشاف فهمنا لتاريخ تكنولوجيا الأخشاب ويكشف عن مدى تفاعل البشر الأوائل مع هذه المادة المتنوعة.

في الماضي، غالبًا ما كانت عقول أشباه البشر الأوائل تعتبر محدودة مقارنة بعقول البشر المعاصرين. ومع ذلك، يؤكد هذا الاكتشاف فهمهم المذهل للمواد المحيطة بهم واهتمامهم بالبيئة. يمكن اعتبار الهيكل الخشبي المصمم بشكل متعمد في شلالات كالامبو مثالاً للتصميم والتكنولوجيا والإبداع، باستخدام ما يمكن اعتباره "التكنولوجيا الخضراء" اليوم.

يوفر استخدام الخشب كمادة بناء فوائد الاستدامة التي تفتقر إليها المواد الحديثة. على عكس المواد غير القابلة للتدمير تقريبًا والتي تساهم في تغير المناخ، يعد الخشب موردًا قابلاً للتلف ومتجددًا. في حين أن هناك مخاطر مرتبطة باستخدام الخشب، مثل الحرائق والتحلل، فإن ممارسات البناء المناسبة يمكن أن تخفف من هذه المخاطر.

يتحدى هذا الاكتشاف فكرة التقدم في تاريخ البشرية باعتباره تقدمًا خطيًا نحو الحداثة. فهو يسلط الضوء على براعة وتطور أسلافنا القدماء ويشجع على إعادة تقييم قيمة "التقنيات المتخلفة" في إفادة البيئة والكوكب.

مصادر:

– برهم وآخرون. الطبيعة (2023)

– جامعة ليفربول

– مشروع التنقيب في شلالات كالامبو