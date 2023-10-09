خزان المياه المخفي في نيوزيلندا قد يحمل أدلة على الزلازل البطيئة الحركة

اكتشف العلماء خزانًا ضخمًا من المياه مخبأ تحت قاع المحيط في منطقة الاندساس هيكورانجي، والتي تُعرف أيضًا بقدرتها على إطلاق العنان لـ "زلزال ضخم" في المستقبل. يمكن أن يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول ظاهرة "الزلازل البطيئة الحركة". وباستخدام التصوير الزلزالي ثلاثي الأبعاد، تمكن الباحثون من تحديد الخزان، الذي يقع على بعد حوالي 3 كيلومترات تحت قاع المحيط قبالة ساحل الجزيرة الشمالية.

تمتد منطقة الاندساس هيكورانجي من الشمال الشرقي للجزيرة الشمالية وتستمر بعد خليج هوك، حيث تندرج تحت الصفيحة الأسترالية. وقدر الباحثون الذين يدرسون هذه المنطقة في السابق احتمال حدوث "زلزال ضخم" على طول أكبر خط صدع في نيوزيلندا خلال الخمسين عامًا القادمة بنسبة واحد من كل أربعة. يمكن أن يساعد وجود خزان المياه في تفسير حدوث أحداث الانزلاق البطيء أو الزلازل البطيئة الحركة.

وفقًا للدكتور أندرو غاز، المؤلف الرئيسي للدراسة، يُعتقد أن المياه الموجودة في الخزان تخفف من صدع الزلزال، مما يسمح لها بإطلاق الضغط التكتوني المتراكم من خلال زلازل بطيئة الانزلاق غير ضارة. تختلف أحداث الانزلاق البطيء عن الزلازل العادية لأنها تطلق الضغط تدريجيًا على مدار أيام أو حتى أسابيع. على الرغم من شيوع حدوثها، إلا أن السبب الدقيق وراء أحداث الانزلاق البطيء لا يزال مجهولًا.

يوفر الاكتشاف الأخير لخزان المياه دليلًا جيولوجيًا مباشرًا على الارتباط بين أحداث الانزلاق البطيء والمياه المدفونة. وكشف الدكتور غازي أن حجم خزان المياه بالقرب من نيوزيلندا غير مسبوق، مما يشير إلى أن كمية المياه الموجودة أعلى بكثير من المعتاد.

قد يلعب ضغط المياه الجوفية في الخزان دورًا حيويًا في خلق الظروف التي تؤدي إلى حدوث زلازل بطيئة الانزلاق. وللحصول على فهم أعمق لهذه الظاهرة، يدعو الدكتور غاز إلى إجراء المزيد من الحفر لتحديد الوجهة النهائية للمياه وتأثيرها على ضغط الصدع. يمكن أن تؤدي هذه المعلومات الإضافية إلى فهم أكثر دقة للزلازل الكبيرة وتأثيراتها المحتملة.

وبشكل عام، فإن اكتشاف خزان المياه المخفي في نيوزيلندا يقدم رؤى قيمة حول الآليات الكامنة وراء الزلازل البطيئة الحركة. وهو يسلط الضوء على تعقيدات النشاط التكتوني في هذه المنطقة وقد يساهم في تحسين التنبؤ بالزلازل وجهود التخفيف من آثارها في المستقبل.

مصادر:

- نيوشوب

- علوم نظم المعلومات الجغرافية