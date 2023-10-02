من المحتمل اكتشاف نوفا في ميسييه 31

ملخص: تم اكتشاف مستعر محتمل في مجرة ​​ميسييه 31، المعروفة أيضًا باسم مجرة ​​المرأة المسلسلة. تم هذا الاكتشاف خلال المسح المستمر لـ Messier 31 و Messier 33 بواسطة الفريق في مشروع التلسكوب الافتراضي. تم رصد المستعر لأول مرة في 1 أكتوبر 2023، باستخدام صور تم التقاطها بواسطة مصور فلكي مقاس 250 ملم f/4.5. أكدت ملاحظات المتابعة وجود المصدر وأظهرت أنه أكثر سطوعًا بشكل هامشي مما كان عليه وقت الاكتشاف. هناك حاجة الآن إلى التحليل الطيفي لتحديد طبيعة هذا الجسم العابر بشكل نهائي.

تم اكتشاف المستعر المحتمل في ميسييه 31 عندما قام الفريق في مشروع التلسكوب الافتراضي بمقارنة الصور الملتقطة حديثًا مع تلك المؤرشفة التي تم التقاطها قبل بضعة أسابيع. يقع الجسم العابر في الجزء الجنوبي الغربي من مجرة ​​المرأة المسلسلة، بإحداثيات RA: 00 40 29.67 و Decl.: +40 51 41.4. وقدر حجمها بـ R = 17.9.

للتحقق مما إذا كان هذا جسمًا معروفًا، بحث الفريق في كتالوجات مختلفة ولكن لم يعثر على مصادر في هذا الموقع. قادهم هذا إلى تصنيف المستعر العابر على أنه مستعر محتمل في M31 وإبلاغه إلى المكتب المركزي للبرقيات الفلكية (CBAT).

تم إجراء المزيد من الملاحظات في الليلة التالية، والتي أكدت وجود المصدر وأظهرت أنه أكثر سطوعًا قليلاً مما لوحظ في البداية. تم التقاط صورة عالية الدقة باستخدام الوحدة الروبوتية C14 التي تفصل بوضوح العابر عن نجم قريب. رسم متحرك يقارن صورة 2 أكتوبر مع صورة من 11 سبتمبر 2023، يسلط الضوء على مظهر العابر.

من أجل تحديد طبيعة هذا الكائن بشكل نهائي، مطلوب التحليل الطيفي. ويخطط الفريق لمواصلة مراقبة ودراسة هذا المصدر طالما ظل مرئيًا.

المصدر: مشروع التلسكوب الافتراضي