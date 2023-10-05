طفرة في تحويل المعلومات الكمومية: محول درجة حرارة الغرفة ميغاواط إلى بصري

قام فريق من العلماء في مركز QOT للتقنيات البصرية الكمومية، بينهم طالب من كلية الفيزياء بجامعة وارسو، بتطوير جهاز ثوري قادر على تحويل المعلومات الكمومية بين الموجات الميكروية والفوتونات الضوئية. يُظهر بحثهم، المنشور في مجلة Nature Photonics، طريقة جديدة للكشف عن الموجات الميكروية مع تطبيقات بعيدة المدى في التقنيات الكمومية، والبنية التحتية لشبكات الكم، وعلم الفلك الراديوي بالموجات الدقيقة.



تشبه القدرة على تحويل المعلومات الكمومية كيفية تحويل الملفات الرقمية إلى تيار كهربائي عند تشغيل الموسيقى على الجهاز. في هذه الحالة، نجح العلماء في نقل المعلومات الكمومية من فوتون واحد يعمل بالموجات الدقيقة إلى فوتون ضوئي واحد. ومع ذلك، فإن تحقيق عمليات الفوتون الواحد يمثل تحديًا كبيرًا بسبب الدقة المطلوبة والحاجة إلى تقليل الضوضاء. علاوة على ذلك، فإن التفاعل مع الفوتونات الضوئية، التي تمتلك مستويات طاقة أعلى بآلاف المرات من فوتونات الموجات الدقيقة، يضيف طبقة إضافية من التعقيد.



يعد تحويل المعلومات الكمومية أمرًا ضروريًا للشبكات الكمومية الهجينة، التي تربط أجهزة كمومية مختلفة مثل أجهزة الكمبيوتر الكمومية. في حين أنه يمكن تحقيق الحوسبة الكمومية باستخدام فوتونات الموجات الدقيقة والدوائر فائقة التوصيل، فإن نقل المعلومات الكمومية المشفرة بهذه الطريقة لمسافات طويلة يعوقه تراكم الضوضاء. تم التغلب على هذه المشكلة باستخدام الفوتونات الضوئية، التي تنقل المعلومات الكمومية بكفاءة عبر الألياف الضوئية. لذلك، يعد تحويل المعلومات الكمومية من الموجات الدقيقة إلى الضوئية أمرًا حيويًا في سد الفجوة بين أجهزة الكمبيوتر الكمومية والإنترنت الكمومي.



حقق العلماء هذا الإنجاز من خلال استخدام ذرات ريدبيرج، التي يمكنها التفاعل مع كل من الموجات الميكروية والفوتونات الضوئية. ذرات ريدبيرج، التي يتم إنتاجها عن طريق الإثارة الليزرية لإلكترونات التكافؤ في ذرات الروبيديوم، تزداد بشكل كبير في الحجم وتظهر خصائص مثيرة للاهتمام. اقتصرت العروض السابقة للتحويل من الموجات الدقيقة إلى الضوئية على الذرات المبردة بالليزر المحاصرة في إعدادات مغناطيسية بصرية معقدة. وقد أثبت فريق جامعة وارسو بنجاح أن هذا التحويل يمكن تحقيقه في درجة حرارة الغرفة باستخدام الأبخرة الذرية في خلية زجاجية، مما يمهد الطريق لمحول مبسط وربما مصغر في المستقبل.



بالإضافة إلى ذلك، يعرض نظام التحويل الجديد مستويات ضوضاء منخفضة بشكل ملحوظ والقدرة على إجراء العمليات على فوتونات فردية. يسمح هذا الابتكار الرائد للمحول بالعمل بشكل مستمر دون الحاجة إلى الاصطياد الذري أو إعادة الضخ. يتم تجاوز بساطة الإعداد فقط من خلال المعلمات المحسنة بشكل كبير لعملية التحويل التي حققها الباحثون في جامعة ويسكونسن.



يعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة إلى الأمام في تقدم تقنيات معالجة المعلومات الكمومية ودمجها في التطبيقات العملية. مع تطور محول MW إلى بصري في درجة حرارة الغرفة، توسعت إمكانيات الشبكات الكمومية والحوسبة الكمومية بشكل كبير.



مصادر:

- الضوئيات الطبيعية (2023)، DOI: 10.1038/s41566-023-01295-w

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