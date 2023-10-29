جامعة ليستر تؤكد ظهور الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء على أورانوس

في اكتشاف رائد، أكد علماء الفلك من جامعة ليستر وجود شفق قطبي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (IR) على كوكب أورانوس. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة الشفق تحت الأحمر على الكوكب الخارجي البارد. النتائج، التي نشرت في مجلة Nature Astronomy، لها آثار مهمة على فهمنا للمجالات المغناطيسية الكوكبية وإمكانات الحياة خارج كوكب الأرض.

تحدث الشفق القطبي بسبب اصطدام الجسيمات المشحونة بالغلاف الجوي للكوكب عبر خطوط المجال المغناطيسي. على الأرض، تؤدي هذه الاصطدامات إلى ظهور الأضواء الشمالية والجنوبية بشكل مبهر. ومع ذلك، على أورانوس، حيث يتكون الغلاف الجوي بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم، يصدر الشفق الضوء بأطوال موجية خارج الطيف المرئي، مثل الأشعة تحت الحمراء.

ولتأكيد وجود الشفق تحت الأحمر، قام فريق العلماء بتحليل أطوال موجية محددة من الضوء المنبعث من أورانوس باستخدام تلسكوب كيك II. ولاحظوا زيادات واضحة في كثافة الجسيمات المشحونة المعروفة باسم H3+ في الغلاف الجوي لأورانوس، مما يشير إلى التأين الناجم عن وجود الشفق القطبي.

لا يعزز هذا الاكتشاف فهمنا للمجالات المغناطيسية للكواكب الخارجية في نظامنا الشمسي فحسب، بل له أيضًا آثار على تحديد الكواكب الخارجية التي قد تدعم الحياة. تشير المؤلفة الرئيسية إيما توماس، وهي طالبة دكتوراه في جامعة ليستر، إلى أن الشفق القطبي النشط على أورانوس قد يكون مسؤولاً عن توليد وتوزيع الحرارة، موضحًا سبب كون الكوكب أكثر سخونة مما كان متوقعًا في البداية.

الأسئلة الأكثر تكرارا

ما هو الشفق؟

الشفق القطبي هو عرض للضوء الطبيعي في السماء، وعادة ما يتم ملاحظته في المناطق القطبية. وينجم عن اصطدام الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس بالذرات والجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض.

كيف تتشكل الشفق القطبي على أورانوس؟

تتشكل الشفق القطبي على أورانوس عندما تتفاعل الجسيمات المشحونة عالية الطاقة مع الغلاف الجوي للكوكب عبر خطوط المجال المغناطيسي.

ما هو الشفق بالأشعة تحت الحمراء؟

الشفق بالأشعة تحت الحمراء هو شفق ينبعث منه ضوء في الجزء تحت الأحمر من الطيف الكهرومغناطيسي، وهو غير مرئي للعين البشرية.

ماذا يعني هذا الاكتشاف للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض؟

يشير وجود الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء على أورانوس إلى أن الكواكب الأخرى ذات التركيبات الجوية المماثلة قد تظهر أيضًا شفقًا. من خلال دراسة هذه الشفق القطبي، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للمجالات المغناطيسية وقابلية السكن المحتملة للكواكب الخارجية.

كيف تم تأكيد الشفق تحت الأحمر على أورانوس؟

تم تأكيد الشفق بالأشعة تحت الحمراء على أورانوس من خلال تحليل أطوال موجية محددة من الضوء المنبعث من الكوكب باستخدام تلسكوب كيك II. وقد سمح هذا للعلماء بملاحظة الزيادات في كثافة الجسيمات المشحونة المرتبطة بالشفق.

ما هي الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف؟

يعزز هذا الاكتشاف فهمنا للمجالات المغناطيسية الكوكبية ويسلط الضوء على دور الشفق القطبي في إعادة توزيع الحرارة على الكواكب. ويشير أيضًا إلى أن الكواكب الخارجية المشابهة لأورانوس من حيث الحجم والتركيب قد تظهر خصائص مغناطيسية وجوية مماثلة.