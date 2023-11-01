عالم الفضاء الغامض: استكشاف تأثير الشمس على الأرض

هل سبق لك أن انبهرت بأسرار الفضاء وتساءلت عن تأثير النشاط الشمسي على كوكبنا؟ استمتع برحلة معنا بينما نتعمق في مجال الفيزياء الشمسية الغامض ونكتشف العمل الرائع لـ Ale Pacini، وهو مشرف بيانات الفيزياء الشمسية المخصص في NCEI.

بدأ افتتان ألي بالشمس وديناميكياتها في عام 2000 عندما شرعت في رحلتها في الفيزياء الشمسية كمساعدة أبحاث جامعية في جامعة ماكنزي في البرازيل. خلال هذا الوقت وقعت في حب تعقيدات نجمنا الجميل وارتباطاته العميقة بكوكبنا الأزرق.

انضم Ale إلى NCEI كشركة تابعة لـ NOAA في عام 2021، وتعمق في عالم بيانات مقياس المغناطيسية من الأقمار الصناعية التابعة لـ NOAA. من خلال عملها، اكتسبت رؤى قيمة حول الدور المحوري لمجموعة الفيزياء الشمسية والأرضية (STP) التابعة لـ NCEI في تطوير علوم وعمليات الطقس الشمسي والفضاء. انطلاقًا من رغبتها في المساهمة بشكل أكبر في مهمة NOAA، تقدمت Ale بطلب للحصول على منصب فيدرالي، وفي صيف عام 2023، أصبحت موظفة فيدرالية جديدة مبتهجة في NCEI/STP.

بصفتها مشرفة بيانات Helio، تدور مهام Ale اليومية حول فهمها العميق لمنتجات NCEI Solar وSpace Weather الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات مستخدمي البيانات. وهي تتعاون مع الفرق العاملة في مهام الطقس الفضائي القادمة التابعة لـ NOAA، والعلماء والمشغلين الذين يستخدمون البيانات، والزملاء المسؤولين عن أرشفة مجموعات البيانات وتوفير الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، يلعب Ale دورًا حيويًا في تعزيز جهود الاتصال والتوعية الخاصة بـ NOAA من خلال إجراء محادثات عامة وتحسين تواجدهم عبر الإنترنت.

يظهر حماس ألي لعملها على السطح عندما تناقش البقع الشمسية والشفق وتأثير التوهجات الشمسية. إنها تسعد بكشف التفاصيل المعقدة لهذه الظواهر غير العادية وتوضيح كيف يرقص كوكبنا في أحضان الرياح الشمسية.

الأسئلة المتكررة

ما هو التدريب والتعليم المطلوب للعمل في مجال الفيزياء الشمسية؟

تتبع مهنة الفيزياء الشمسية عادةً المسار التقليدي لإكمال درجة البكالوريوس في الفيزياء، تليها درجة الماجستير والدكتوراه. في حين أن المنصب المحدد لمشرف بيانات هيليو يتطلب خلفية علمية لفهم كل من البيانات والفيزياء وراء القياسات، هناك مسارات وظيفية مختلفة في الفيزياء الشمسية، بدءًا من محللي البيانات ومهندسي البرمجيات إلى المتنبئين بالطقس الفضائي والمعلمين والاتصالات.

ما الذي ألهم "آلي" لممارسة مهنة في الفيزياء الشمسية؟

اشتعل شغف "آلي" بعلوم الفضاء مع فيلم "Contact"، حيث شاهدت دور جودي فوستر كعالمة فيزياء فلكية. إن التصميم والتفاني الذي أبدته امرأة تعمل في المراصد وتناضل من أجل علمها ألهمت إيل أن تتصور نفسها في هذا الدور. بالصدفة، انتهى Ale بالعمل في نفس المراصد التي تم عرضها في الفيلم، كما أتيحت له الفرصة لمقابلة الدكتورة جيل تارتر، عالمة الفلك الواقعية التي كانت بمثابة مصدر إلهام للشخصية.

ما هي المشاريع التي يعمل عليها آلي حالياً؟

تشارك Ale بشكل كبير في تطوير المهمة المستقبلية Space Weather Follow-On L1 (SWFO-L1)، المقرر إطلاقها بواسطة NOAA في عام 2025. وهي تدعم بنشاط فريق NCEI/STP في إعداد القمر الصناعي لمهمته، والتي سوف تقديم ملاحظات لا تقدر بثمن لمركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لـ NOAA (SWPC) ويكون بمثابة مورد قيم لمجتمع علوم هيليو.

ما هو الجانب المفضل لدى آلي في وظيفتها؟

تجد "ألي" متعة كبيرة في تقارب عواطفها، والتي تشمل الفيزياء الشمسية، والتواصل العلمي، وإدارة البيانات. العمل مع فرق متعددة التخصصات والتعلم من وجهات نظر متنوعة هي جوانب وظيفتها التي تجدها أكثر إمتاعًا، لأنها تساهم بثروة من الأفكار والقيمة لأهدافهم المشتركة.