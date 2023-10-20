سلطت دراسة حديثة الضوء على الاختفاء الغامض للحيوانات البحرية الذي حدث قبل ما بين 390 إلى 385 مليون سنة في القطب الجنوبي. يلقي البحث الذي تم إجراؤه نظرة جديدة على التأثير العميق للتغيرات المناخية ومستوى سطح البحر على النظم البيئية البحرية.

خلال العصر الديفوني المبكر الأوسط، كانت قارة غوندوانا العملاقة، والتي تضم أجزاء من أفريقيا وأمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية الحالية، تقع بالقرب من القطب الجنوبي. وعلى عكس المشهد الجليدي الذي نربطه الآن بالقارة القطبية الجنوبية، شهدت هذه الكتلة الأرضية القديمة مناخات أكثر دفئًا وارتفاعًا في مستويات سطح البحر، مما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق.

لقد حير العلماء منذ فترة طويلة بسبب ظهور الكائنات الحية في مالفينوكسهوسان واختفاءها لاحقًا، وهي مجموعة من الحيوانات البحرية التي ازدهرت في المياه الباردة. وتتكون هذه المجموعة من أنواع مختلفة من المحار، والتي انقرضت الكثير منها الآن. وبعد قرنين من الغموض، يوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور كاميرون بن كلارك، أن أصل هذه الحيوانات واختفاءها قد تم كشفه أخيرًا.

وللتحقق من هذه الظاهرة، قام الباحثون بجمع وتحليل كمية كبيرة من البيانات الأحفورية. ومن خلال استخدام الأساليب التحليلية المتقدمة، قاموا بفحص طبقات الصخور القديمة بعناية، وتحتوي كل منها على سجلات أحفورية فريدة خاصة بها. وكشف التحليل عن 7 إلى 8 طبقات متميزة، مما يدل على انخفاض تدريجي في تنوع الحيوانات البحرية.

وبمقارنة هذه الطبقات بالبيانات البيئية القديمة وسجلات درجات الحرارة العالمية، توصل الباحثون إلى اكتشاف مثير للقلق. ووجدوا علاقة قوية بين انخفاض تنوع الأنواع البحرية وتقلب مستويات سطح البحر والتغيرات المناخية. لقد ازدهرت الكائنات الحية في Malvinoxhosan خلال مرحلة التبريد العالمية. سمحت الظروف الباردة لهذه الحيوانات بالتخصص، مستفيدة من الحواجز الحرارية المحيطة بالقطب بالقرب من القطبين. ومع ذلك، مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، اختفت حيوانات مالفينوكسهوسان، مما أفسح المجال لأنواع أكثر ملاءمة للمياه الدافئة.

من المحتمل أن تؤدي التغيرات في مستويات سطح البحر خلال هذه الفترة إلى تحطيم حواجز المحيط الطبيعية، مما مكن المياه الاستوائية الدافئة من التسلل إلى القطب الجنوبي. ونتيجة لذلك، هيمنت هذه الأنواع التي تعيش في المياه الدافئة، مما يشير إلى زوال الكائنات البحرية مالفينوكسهوسان. كان انهيار النظم البيئية القطبية الناجم عن اختفاء الكائنات الحية في مالفينوكسهوسان كارثيًا ولا رجعة فيه.

يصف الدكتور بن كلارك هذا بأنه "لغز جريمة قتل عمره 390 مليون سنة". تشير نتائج الدراسة إلى أن التأثيرات المشتركة للتغيرات في مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة كانت العوامل الأساسية التي أدت إلى حدث الانقراض هذا. في حين أن هذا الحدث بالذات يتزامن مع الانقراضات المعروفة خلال العصر الديفوني المبكر الأوسط، إلا أن الباحثين يفتقرون إلى استنتاجات عمرية دقيقة.

إن فهم حساسية البيئات والنظم البيئية القطبية للتغيرات في مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة أمر بالغ الأهمية، لا سيما في ضوء أزمة التنوع البيولوجي الحالية. وتؤكد الدراسة على الطبيعة الدائمة للتغيرات التي تحدث في المناطق القطبية. تسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة الملحة لحماية والحفاظ على هذه النظم البيئية الضعيفة.

مصادر:

- المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور كاميرون بن كلارك من جامعة ويتواترسراند، معهد الدراسات التطورية.