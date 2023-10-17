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التصوير المباشر للجليكان المرتبط بالجزيئات الحيوية على مستوى الجزيء الواحد

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 17، 2023
التصوير المباشر للجليكان المرتبط بالجزيئات الحيوية على مستوى الجزيء الواحد

قام فريق من الكيميائيين العضويين من معهد ماكس بلانك لأبحاث الحالة الصلبة، بالتعاون مع باحثين من جامعة توبنغن وجامعة كوبنهاغن، بتطوير طريقة مجهرية لالتقاط صور الجليكانات المرتبطة بالجزيئات الحيوية. الجليكان، وهي الكربوهيدرات المشاركة في العمليات البيولوجية المختلفة، عادة ما توجد على أسطح الخلايا. يقدم هذا البحث، المنشور في مجلة Science، طفرة في تقنيات التصوير على مستوى الجزيء الواحد.

تلعب الجليكان دورًا حاسمًا في طي البروتين وقد تمت دراستها على نطاق واسع نظرًا لأهميتها في العمليات البيولوجية. في هذه الدراسة، استخدم الباحثون تقنية الرش الكهربائي لدفع الجليكانات المرتبطة بجزيئات الدهون والبروتين (المعروفة باسم الجليكوزامينوجليكان والجليكوكونجوجاتس) على الأسطح الفضية والنحاسية. سمح ذلك بالتصوير المباشر للجزيئات باستخدام المجهر النفقي الماسح.

من خلال استخدام هذه التقنية، تمكن فريق البحث من تحديد السكريات الأحادية المحددة داخل سلاسل الجليكان واكتساب نظرة ثاقبة حول اتجاه ومواضع الارتباط للجليكانات على العمود الفقري للبروتين. أظهر العلماء أيضًا تطبيق طريقة التصوير هذه من خلال التقاط صور للجليكانات المرتبطة بالأكسجين والمرتبطة ببروتينات الميوسين، والتي يمكن أن تساعد في الكشف عن المؤشرات الحيوية المبكرة للسرطان.

تتمتع تقنية التصوير الجديدة هذه بإمكانيات هائلة في مختلف الجهود البحثية، بما في ذلك تحديد الدهون السكرية والبروتينات السكرية غير المعروفة. توفر القدرة على تصور تسلسلات ومواقع الجليكانات على مستوى الجزيء الواحد رؤى قيمة حول الخصائص الهيكلية والأدوار الوظيفية لهذه الكربوهيدرات في العمليات البيولوجية.

المصدر كلفن أنغارا وآخرون، المراقبة المباشرة للجليكانات المرتبطة بالبروتينات والدهون على مستوى الجزيء الواحد، العلوم (2023). دوى: 10.1126/science.adh3856

By فيكي ستافروبولو

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