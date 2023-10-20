يتيح مركب الروثينيوم ثنائي النواة إمكانية تقليل ثاني أكسيد الكربون بالتحفيز الضوئي بشكل انتقائي للغاية

حقق الباحثون في جامعة تسوكوبا تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة المتجددة من خلال تطوير مركب الروثينيوم النووي (Ru) الذي يعمل كمحفز ضوئي فعال لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أول أكسيد الكربون (CO). ويحمل هذا الاختراق أملاً عظيماً في معالجة مسألة استنفاد الوقود الأحفوري ومكافحة ظاهرة الانحباس الحراري العالمي.

على غرار عملية التمثيل الضوئي في النباتات، يعد تحويل الطاقة الشمسية وتخزينها إلى طاقة كيميائية أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة التحديات البيئية. استخدم الفريق خصائص التحفيز الضوئي القوية لمجمع Ru النووي لتحقيق تفاعل عالي الكفاءة لخفض ثاني أكسيد الكربون، مما أدى إلى انتقائية تزيد عن 2% لثاني أكسيد الكربون.

لإجراء التجربة، تم تعريض خليط من ثنائي ميثيل أسيتاميد والماء، الذي يحتوي على مركب Ru النووي كمحفز ضوئي وعامل اختزال مضحى، للضوء بطول موجي مركزي يبلغ 450 نانومتر في جو ثاني أكسيد الكربون. وبعد 2 ساعات، تم استهلاك عامل الاختزال بالكامل، وتم تحويل ثاني أكسيد الكربون بنجاح إلى ثاني أكسيد الكربون.

وقرر الباحثون أن الحد الأقصى للعائد الكمي للتفاعل عند 450 نانومتر كان 19.7%. ومن اللافت للنظر أن تخفيض ثاني أكسيد الكربون عن طريق التحفيز الضوئي استمر بكفاءة ملحوظة، حتى عندما تم تقليل تركيز ثاني أكسيد الكربون الأولي في الطور الغازي إلى 2%. يشير هذا إلى أنه يمكن تحويل كل ثاني أكسيد الكربون المُدخل تقريبًا إلى ثاني أكسيد الكربون.

يُعزى الاستقرار المعزز لمجمع Ru النووي المطور حديثًا إلى التأثير القوي للخلابة لليجند المستخدم. يشارك شقا مركب Ru في المجمع في التحسس الضوئي، مما يزيد من تعزيز استقراره في ظل ظروف التفاعل.

ويهدف الباحثون إلى زيادة تعزيز النشاط التحفيزي لمجمع Ru لإنشاء نظام تفاعل قادر على قيادة عملية تقليل ثاني أكسيد الكربون بكفاءة، حتى عند تركيزات ثاني أكسيد الكربون المنخفضة المكافئة لتلك الموجودة في الغلاف الجوي للأرض.

يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة لاستخدام الطاقة الشمسية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد كيميائية ذات قيمة مضافة ويوفر نهجا واعدا لمكافحة الآثار السلبية لانبعاثات الكربون.

المصدر: مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية