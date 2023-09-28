انقراض الديناصورات: مزيج من الأحداث الكارثية

في ذهن كل طفل، تعتبر الديناصورات واحدة من أروع المخلوقات الموجودة على الإطلاق. الفهم الشائع هو أن الديناصورات انقرضت عندما اصطدم كويكب بالأرض قبل حوالي 66 مليون سنة. تسبب هذا الحدث الكارثي في ​​شتاء نووي حيث تم حجب الشمس بسبب الغبار، مما أدى إلى انقراض جميع الحيوانات الأكبر من حقيبة السفر والديناصورات غير الطيور. وقد مهد هذا الطريق لثدييات أصغر حجمًا وأكثر قدرة على التكيف للسيطرة على الأرض.

ومع ذلك، كشفت دراسة حديثة أنه حتى لو أخطأ الكويكب الأرض، فإن الديناصورات مثل الديناصور ريكس كانت محكوم عليها بالفناء بالفعل. وتشير الدراسة إلى أن سلسلة من الانفجارات البركانية الهائلة، المعروفة باسم "فخاخ ديكان"، كان من شأنها أن تدفع الديناصورات إلى الانقراض على مدى ما يقرب من مليون سنة.

مصائد ديكان عبارة عن طبقات هائلة من صخور الحمم البركانية التي تغطي منطقة في الهند الحديثة. حدثت هذه الانفجارات البركانية خلال أواخر العصر الطباشيري، في نفس وقت اصطدام الكويكب تقريبًا. وتقترح الدراسة أن هذه الانفجارات البركانية كانت ستطلق كميات هائلة من الغازات والجزيئات في الغلاف الجوي، مما تسبب في تغير مناخي كبير.

كان من الممكن أن تؤدي هذه الفترة الطويلة من النشاط البركاني إلى زيادة كبيرة في غازات الدفيئة وارتفاع لاحق في درجات الحرارة. كان من الممكن أن يصبح مناخ الأرض غير مضياف بالنسبة للديناصورات، التي كانت بالفعل تحت ضغط من النظام البيئي المتغير الناجم عن التفكك التدريجي لقارة بانجيا العملاقة.

في حين أن تأثير الكويكب قد وجه ضربة قاتلة للديناصورات، فمن الواضح الآن أن مجموعة من الأحداث غير العادية هي التي حسمت مصيرها. تؤكد الدراسة على التفاعل المعقد بين العمليات الجيولوجية والتوازن الدقيق للحياة على الأرض.

إن فهم تعقيدات هذه المخلوقات المنقرضة والظروف التي أدت إلى زوالها يتيح لنا الحصول على تقدير أعمق لتاريخ كوكبنا وهشاشته. إنه بمثابة تذكير بأنه حتى أقوى المخلوقات يمكن أن تقع ضحية لقوى الطبيعة.

مصادر:

- عنوان المقال: انقراض الديناصورات كان أكثر بكثير من مجرد اصطدام كويكب بالأرض

– عنوان المقال: كانت الديناصورات على حافة الانقراض قبل وقت طويل من وصول الكويكب

- عنوان المقال: تقول دراسة جديدة إن البراكين قتلت الديناصورات