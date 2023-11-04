دراسة جديدة تكشف عن عمود الغبار كسبب محتمل لانقراض الديناصورات

ألقت دراسة رائدة نشرت في مجلة Natural Geoscience ضوءًا جديدًا على انقراض الديناصورات، مما يشير إلى أن سحابة ضخمة من الغبار ربما لعبت دورًا مهمًا في انقراضها. ووفقا للبحث، من الممكن أن يبقى هذا العمود الهائل من الغبار الناعم في الغلاف الجوي للأرض لمدة تصل إلى 15 عاما، مما تسبب في تأثير تبريد كبير مع انخفاض في درجة الحرارة بمقدار 24 درجة. علاوة على ذلك، فإن عملية التمثيل الضوئي، وهي عملية حيوية لاستدامة الحياة على كوكبنا، كانت ستتوقف لفترة ممتدة من عامين.

أجرى العلماء تحقيقاتهم في موقع تانيس لعلم الحفريات في داكوتا الشمالية، وهي منطقة تشتهر بالحفاظ على أدلة على تأثير الكويكب الذي يعتقد على نطاق واسع أنه تسبب في حدث الانقراض. ومن خلال دراسة طبقات الرواسب، اكتسبوا رؤى قيمة حول الآثار الكارثية للتأثير.

على الرغم من أن النظريات السابقة أشارت إلى أن السماء المظلمة نتجت عن تأثير الكويكب الهائل، مما أدى إلى مجاعة النباتات على نطاق واسع، وحرائق الغابات العالمية، وإطلاق الهباء الجوي الكبريتي في الغلاف الجوي، إلا أن المدة الدقيقة وشدة الظلام ظلت غير واضحة. ومع ذلك، من خلال مزيج من عمليات المحاكاة الحاسوبية وتحليل الرواسب، يقترح الباحثون الآن أن جزيئات الغبار الموجودة داخل العمود، والتي كانت مماثلة في الحجم للبكتيريا المجهرية، من المحتمل أنها لعبت دورًا أكبر في حجب ضوء الشمس من جزيئات السخام أو هباء الكبريت.

تثير هذه الدراسة غير المسبوقة أسئلة مثيرة للاهتمام حول طول وشدة الظلام الذي ابتليت به الأرض بعد الاصطدام. مما لا شك فيه أن التوقف المحتمل لعملية التمثيل الضوئي لفترة طويلة كان سيشكل تحديات خطيرة لجميع الأنواع داخل السلسلة الغذائية، مما يخلق سلسلة من ردود الفعل القاتمة لأحداث الانقراض.

في حين أن النتائج الجديدة تسلط الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه عمود الغبار، فمن الضروري الاعتراف بأن تأثير الكويكب كان له عواقب بيئية واسعة النطاق. لا يوجد حل سحري واحد مسؤول عن حدث الانقراض الجماعي الذي أعقب ذلك. وبدلاً من ذلك، كان التفاعل معقدًا بين التأثيرات البيئية المختلفة التي أثرت على مناطق مختلفة لفترات متفاوتة.

يمثل هذا البحث علامة بارزة في فهمنا للحدث الكارثي الذي قضى على الديناصورات. ومن خلال التركيز على تأثير أعمدة الغبار، قدم العلماء رؤى مهمة حول الشبكة المعقدة من العوامل التي تساهم في الانقراض، وكشفوا عن منظور جديد لهذا اللغز القديم.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كيف ساهم عمود الغبار في انقراض الديناصورات؟



ج: يُعتقد أن السحابة الضخمة من الغبار الناعم الحبيبات بقيت في الغلاف الجوي للأرض لمدة 15 عامًا تقريبًا، مما تسبب في تأثير التبريد وحجب ضوء الشمس الضروري لعملية التمثيل الضوئي. من المحتمل أن الظلام الطويل وتأثيره على الحياة النباتية أدى إلى سلسلة من ردود الفعل لأحداث الانقراض التي أثرت على السلسلة الغذائية بأكملها، بما في ذلك الديناصورات.

س: كم من الوقت كانت الأرض في الظلام بعد اصطدام الكويكب؟



ج: وفقاً للبحث، ربما تكون عملية التمثيل الضوئي، وهي العملية التي تحافظ على الحياة على كوكبنا، قد توقفت لمدة عامين تقريبًا. لعبت جزيئات الغبار الدقيقة الموجودة داخل العمود دورًا مهمًا في حجب ضوء الشمس، مما أدى إلى فترة طويلة من الظلام.

س: هل كان عمود الغبار هو السبب الوحيد لانقراض الديناصورات؟



ج: لا، كان عمود الغبار أحد العوامل العديدة المساهمة. أثار تأثير الكويكب سلسلة من العواقب البيئية التي أثرت على أجزاء مختلفة من العالم لفترات متفاوتة. لقد كان مزيجًا من هذه التأثيرات، وليس سببًا واحدًا، هو الذي أدى إلى حدث الانقراض الجماعي.