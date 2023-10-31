الكشف عن التأثير الكارثي للغبار في انقراض الديناصورات

يعتقد الكثيرون أن اصطدام كويكب هو الذي أدى إلى زوال الديناصورات وبدء عصر الثدييات. ومع ذلك، فقد سلطت دراسة حديثة الضوء على عامل حاسم لعب دورًا مهمًا في انقراضها: الغبار.

لقد افترض الباحثون منذ فترة طويلة أن الغبار المتساقط من تأثير الكويكب لعب دورًا في الكارثة العالمية. وفي دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature Geoscience، كشف العلماء عن الدور القوي للغبار في دفع الانقراضات واختلال توازن الحياة على الأرض.

ومن خلال تحليل الأدلة الرسوبية من موقع تانيس في داكوتا الشمالية، أجرى الباحثون عمليات محاكاة لظروف ما بعد الاصطدام. وكشفت عمليات المحاكاة هذه أن الغبار ذو الحبيبات الدقيقة، وهو منتج ثانوي للصخور المسحوقة المقذوفة في الغلاف الجوي، كان له تأثير عميق على البيئة. وشكلت جزيئات الغبار، التي يتراوح حجمها بين 0.8 و8.0 ميكرومتر، طبقة سحابية عالمية، تحجب ضوء الشمس وتعوق عملية التمثيل الضوئي لمدة تصل إلى عامين.

ولم تكن تداعيات الغبار مجرد إزعاج. وقدرت الكمية الإجمالية للغبار الناتج عن الاصطدام بحوالي 2,000 جيجا طن، وهو ما يزيد عن 11 ضعف وزن جبل إيفرست. إن وجوده في الغلاف الجوي لمدة 15 عامًا أدى إلى دخول الأرض في حالة من الظلام والبرد. انخفضت درجات حرارة السطح بحوالي 27 درجة فهرنهايت (15 درجة مئوية)، مما أدى إلى بدء ما يشير إليه العلماء باسم "الشتاء التأثيري".

أثار هذا الحدث الكارثي سلسلة من الانقراضات عبر النظم البيئية المختلفة. عندما فقدت النباتات قدرتها على إنتاج الغذاء من خلال عملية التمثيل الضوئي، ماتت الحيوانات العاشبة جوعا، وتركت الحيوانات آكلة اللحوم دون فريسة. أدى انهيار الشبكات الغذائية في العوالم البحرية إلى زوال العوالق النباتية الصغيرة، مما أدى إلى تفاقم الانهيار البيئي.

استغرق التعافي من "الشتاء التأثيري" عدة عقود، مع عدم عودة درجات الحرارة التي كانت سائدة قبل الاصطدام إلا بعد حوالي 20 عامًا. خلال هذه الفترة، انتهت هيمنة الديناصورات، مما أتاح فرصة للثدييات للنهوض وتصبح الكائنات الحية المهيمنة على الأرض.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية الغبار كمحرك رئيسي للانقراض الجماعي. وبينما ركزت الأبحاث السابقة على عوامل أخرى مثل الكبريت والسخام، تؤكد هذه الدراسة على الدور المركزي للغبار في إعادة تشكيل تاريخ الكوكب.

أسئلة وأجوبة:

س: ما سبب انقراض الديناصورات؟

ج: كان سبب انقراض الديناصورات في المقام الأول هو تأثير الكويكب الذي أدى إلى طمس جزء كبير من الحياة على الأرض.

س: كيف ساهم الغبار في انقراضهم؟

ج: أدى الغبار الناتج عن اصطدام الكويكب إلى حجب ضوء الشمس، مما أعاق عملية التمثيل الضوئي وتسبب في تفاعل متسلسل للانقراضات عبر النظم البيئية المختلفة.

س: هل تأثير ظاهرة الشتاء يقتصر على انقراض الديناصورات؟

ج: لقد حدثت فصول الشتاء التأثيرية طوال تاريخ الأرض، لكن الحدث الذي أنهى عصر الديناصورات هو المثال الأكثر شهرة.

س: كم من الوقت استغرقت الأرض للتعافي من الاصطدام؟

ج: استغرق التعافي من تأثير الشتاء عقودًا من الزمن، مع عودة درجات الحرارة التي كانت سائدة قبل التأثير بعد حوالي 20 عامًا.

س: هل نجت أي كائنات حية من حدث الانقراض؟

ج: الكائنات الحية التي يمكن أن تدخل مرحلة السبات أو تتكيف مع نمط حياة عام لديها بشكل عام فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة. على سبيل المثال، تمكنت الثدييات الصغيرة من الازدهار في أعقاب الكارثة.