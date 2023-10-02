ورثت ريش الطيور الحديثة البروتينات من أسلاف الديناصورات

اكتشف العلماء مؤخرًا أن ريش الطيور الحديثة ورث البروتينات من أسلافها من الديناصورات. يشير هذا الاكتشاف إلى أن بعض أنواع الديناصورات ذات الريش كانت قادرة على استخدام ريشها للانزلاق.

وكانت أبحاث سابقة قد أشارت إلى أن ريش الديناصورات يحتوي على بروتينات تجعله أكثر مرونة مقارنة بريش الطيور الحديثة. يتكون معظم ريش الديناصورات من بروتينات ألفا كيراتين، مما يوفر المرونة. من ناحية أخرى، يتكون ريش الطيور في الغالب من بروتينات البيتا كيراتين، التي تقويها أثناء الطيران.

ومع ذلك، يعتقد الباحثون من جامعة كوليدج كورك (UCC) الآن أن هذه النظرية قد تكون مبنية على التحلل الناجم عن التحجر، مما يؤدي إلى سوء الفهم. ووفقا للنتائج التي توصلوا إليها، فإن البروتينات الموجودة في ريش الديناصورات ظلت دون تغيير لمدة 125 مليون سنة، مما يشير إلى أن هذا الريش كان في الواقع قاسيا ويوفر القدرة على الانزلاق.

شملت الدراسة علماء من مصدر ضوء إشعاع السنكروترون في جامعة ستانفورد (SSRL) في مختبر المسرع الوطني SLAC التابع لوزارة الطاقة. استخدم الباحثون تكنولوجيا متقدمة لتحليل البروتينات الموجودة في الريش المتحجر ومقارنتها بريش الطيور الحديثة.

يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول تطور الريش والطيران لدى الطيور وأسلافها من الديناصورات. إنه يتحدى الافتراضات السابقة حول خصائص ريش الديناصورات، ويسلط الضوء على مدى تعقيد هذه المخلوقات الرائعة.

مصادر:

- كلية جامعة كورك (UCC)

- مصدر ضوء إشعاع السنكروترون في جامعة ستانفورد (SSRL)، في مختبر المسرع الوطني SLAC التابع لوزارة الطاقة.