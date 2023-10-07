توصلت الدراسة إلى أن الطيور الحديثة ورثت البروتينات من أسلاف الديناصورات

توصل علماء من جامعة كوليدج كورك (UCC) ومصدر الضوء الإشعاعي السنكروتروني في ستانفورد (SSRL) إلى اكتشاف رائد في دراسة ريش الطيور: ورثت الطيور الحديثة البروتينات من أسلافها من الديناصورات منذ حوالي 125 مليون سنة. تشير هذه النتيجة إلى أن أنواعًا معينة من الديناصورات ذات الريش ربما كانت قادرة على الانزلاق باستخدام ريشها.

وكانت أبحاث سابقة قد أشارت إلى أن ريش الديناصورات يحتوي على بروتينات تجعله أكثر مرونة من ريش الطيور المعاصرة. ومع ذلك، تكشف هذه الدراسة الجديدة أن معظم ريش الديناصورات يحتوي بالفعل على بروتينات ألفا كيراتين، مما يوفر لها المرونة. وفي المقابل، فإن ريش الطيور الحديثة غني ببروتينات البيتا كيراتين، التي تمنحها القوة اللازمة للطيران.

أجرى فريق البحث دراستهم باستخدام أجنحة الديناصور سينورنيثوصور، وهو من الأنواع التي يحتمل أن تنزلق، بالإضافة إلى أنواع الطيور المبكرة كونفوشيوسورنيس. وقاموا أيضًا بتحليل ريش عمره 50 مليون عام من الولايات المتحدة. وباستخدام الأشعة السينية القوية من SSRL، تم فحص الحفريات لتحديد ما إذا كانت بروتينات بيتا كيراتين لا تزال موجودة في شكلها الأصلي أو إذا كانت قد تحولت على مدى ملايين السنين.

وأظهرت النتائج أن عملية التحجر يمكن أن تولد بروتينات ألفا، والتي ربما لم تكن موجودة في الريشة عندما كان المخلوق على قيد الحياة. ويحتوي بعض ريش الحفريات على بروتينات ألفا، لكن الباحثين يعتقدون أن هذه البروتينات ظهرت بسبب الحرارة الشديدة التي تعرضت لها الحفريات مع مرور الوقت.

توضح المؤلفة الرئيسية للدراسة، البروفيسورة ماريا ماكنمارا، أنه حتى الأنسجة الأحفورية التي تبدو محفوظة جيدًا يمكن تغييرها أثناء التحجر. يقوم الفريق بتطوير أدوات جديدة لفهم عملية التحجر بشكل أفضل وكشف الأسرار الكيميائية للحفريات، والتي ستوفر رؤى جديدة حول تطور الأنسجة المهمة وجزيئاتها الحيوية.

تسلط هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة Natural Ecology & Evolution، الضوء على أوجه التشابه الجديدة بين الديناصورات والطيور وتلقي الضوء على التركيب الكيميائي للريش منذ ملايين السنين.

مصادر:

- كلية جامعة كورك (UCC)

- مصدر ضوء إشعاع السنكروترون في جامعة ستانفورد (SSRL)

– البيئة الطبيعية والتطور