اكتشافات جديدة تكشف عن أصول ديديموس وديمورفوس

في مهمة رائدة في سبتمبر الماضي، نجحت وكالة ناسا في إعادة توجيه الكويكب الخطير ديمورفوس بعيدًا عن الأرض عن طريق تحطيم مركبة فضائية فيه. وقد تجاوزت هذه المهمة، المعروفة باسم اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوج (DART)، التوقعات من خلال إظهار قدرة البشرية على تجنب اصطدامات الكويكبات المحتملة. ومع ذلك، فإن آثار الاصطدام زودت العلماء أيضًا برؤى رائعة حول أصول كل من ديمورفوس ونظيره الأكبر ديديموس.

كشفت الأبحاث الحديثة التي أجريت بعد اصطدام DART أن الديمورفوس والديديموس يتكونان من نفس المادة، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يكونا قد نشأا من جسم واحد. وتبين أن التوقيع الطيفي، الذي يشير إلى الأطوال الموجية المحددة للضوء المنعكس من الكويكبات، متطابق بين الاثنين. يتكون كلا الكويكبين بشكل أساسي من السيليكات، وهو مركب يتكون من السيليكون والأكسجين.

أثناء الاصطدام الأولي، تناثرت سحابة من الغبار الناعم والمواد الغازية التي تحتوي على آثار من الصوديوم والبوتاسيوم بعيدًا عن النظام في غضون دقائق. ومع ذلك، استمرت سحابة ثانوية من الحطام الأثقل لعدة أشهر. أظهرت الملاحظات التي تم إجراؤها باستخدام تلسكوب IRTF البالغ طوله 3 أمتار التابع لناسا في هاواي أن سحابة الحطام هذه تطابق التوقيع الطيفي لديديموس قبل الاصطدام، مما يؤكد تكوينها المشترك.

كما قدم تكوين سحابة الحطام نظرة ثاقبة للاختلافات بين ديديموس وديمورفوس. في حين أن الحطام كان يتكون من صخور أكبر ومواد أثقل، فمن المرجح أن سطح ديديموس يتكون من حبيبات أصغر. ويمكن تأكيد هذا التوقع بشكل أكبر من خلال مهمة HERA القادمة لوكالة الفضاء الأوروبية.

ولكن كيف انفصل ديديموس وديمورفوس عن بعضهما البعض إذا كانا جسدًا واحدًا في يوم من الأيام؟ النظرية الرائدة هي نموذج "اضطراب الدوران"، الذي يشير إلى أن الكويكبات سريعة الدوران ذات القوة الداخلية الضعيفة يمكنها قذف المواد إلى المدار، وتشكيل قمر صناعي في النهاية. ديديموس، بدورانه السريع وهندسته المميزة ذات الشكل الكروي مع الانتفاخ الاستوائي، يتوافق مع هذا النموذج.

مع تراكم البيانات الجديدة التي تم جمعها بعد تأثير DART، تم تعزيز الأدلة التي تدعم أصول ديديموس وديمورفوس كجسم واحد. لا يوفر التوقيع الطيفي المتطابق حجة قوية فحسب، بل يوفر أيضًا للعلماء فرصة فريدة لدراسة الديمورفوس بالتفصيل. وبينما نواصل كشف أسرار كوننا، فإن مثل هذه المهام والاكتشافات تساهم في فهمنا المتزايد للكون ودورنا في ضمان سلامة الأرض.

أسئلة وأجوبة

ما هو الهدف من مهمة DART؟

كان الهدف من مهمة DART (اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج) هو إعادة توجيه الكويكبات الخطرة بعيدًا عن الأرض عن طريق اصطدام مركبة فضائية بها عمدًا.

ماذا تعلم العلماء عن أصول ديديموس وديمورفوس؟

كشفت الأبحاث التي أجريت بعد اصطدام DART أن الديمورفوس والديديموس مصنوعان من نفس المادة، مما يشير إلى أنهما نشأا من جسم واحد.

لماذا كانت سحابة الحطام الثانوية مهمة؟

استمرت سحابة الحطام الثانوية لعدة أشهر بعد اصطدام DART وتطابقت مع التوقيع الطيفي لديديموس قبل الاصطدام، مما يوفر نظرة ثاقبة على تكوين كلا الكويكبين.

ما هو نموذج "اضطراب الدوران"؟

يشير نموذج "الاضطراب الدوراني" إلى أن الكويكبات الصغيرة سريعة الدوران ذات القوة الداخلية الضعيفة يمكنها قذف المواد إلى المدار، وتشكيل قمر صناعي في النهاية. يشرح هذا النموذج فصل الديديموس والديمورفوس.

كيف يمكن للتوقيع الطيفي المتطابق أن يعزز قضية أصل ديديموس وديمورفوس؟

يشير التوقيع الطيفي المتطابق بين ديديموس وديمورفوس بقوة إلى أنهما كانا ذات يوم جسدًا واحدًا ويدعم نظرية أصلهما المشترك.