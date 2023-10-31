تقنية الاختراق تستخدم الحمض النووي الميكروبي للكشف عن المعادن المدفونة

حقق الباحثون اكتشافًا رائدًا في مجال التنقيب عن المعادن. من خلال دراسة الحمض النووي الميكروبي في التربة السطحية، طور العلماء في جامعة كولومبيا البريطانية (UBC) طريقة غير جراحية للكشف عن الكمبرلايت المدفون، وهو صخرة مرتبطة بالماس. توفر هذه التقنية المبتكرة بديلاً أكثر دقة للتحليل الجيوكيميائي التقليدي، مما قد يحدث ثورة في قطاع التعدين.

وفي دراستهم المنشورة في Nature Communications Earth and Environment، أوضح الباحثون أن الميكروبات الموجودة في التربة تخضع لتغيرات عندما تتلامس مع المواد الخام. يمكن أن تكون هذه التغييرات بمثابة "بصمات بيولوجية" تكشف عن وجود رواسب معدنية مدفونة. ومن خلال تحليل تسلسل الحمض النووي لهذه الميكروبات المؤشرة، تمكن العلماء من تحديد الموقع المحدد للكمبرلايت المدفون على عمق عشرات الأمتار تحت سطح الأرض.

إن الآثار المترتبة على هذا البحث تتجاوز استكشاف الماس. ويمكن تطبيق نفس أساليب تسلسل الحمض النووي لتحديد المعادن الأخرى الحاسمة في التحول العالمي إلى الطاقة الخضراء. على سبيل المثال، أظهرت الأبحاث الجارية للفريق نتائج واعدة في الكشف عن رواسب النحاس السماقي، والتي تعتبر حيوية لإنتاج تقنيات الطاقة المتجددة.

ومن خلال تسخير قوة الحمض النووي الميكروبي، يمكن لهذه التقنية أن توفر الوقت والموارد للمنقبين عن المعادن. وبدلاً من الاعتماد فقط على الحفر والتحليل الكيميائي، الذي يمكن أن يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً، يوفر هذا النهج غير الجراحي طريقة فعالة من حيث التكلفة وفعالة لتحديد المعادن المدفونة. علاوة على ذلك، فإنه يفتح إمكانيات جديدة لمزيد من الابتكار في صناعة التعدين.

أسئلة وأجوبة

س: كيف تعمل تقنية الحمض النووي الميكروبي؟

ج: تخضع الميكروبات الموجودة في التربة لتغيرات عندما تتلامس مع المواد الخام. ومن خلال تحليل تسلسل الحمض النووي لهذه الميكروبات المؤشرة، يمكن للباحثين تحديد وجود وموقع الرواسب المعدنية المدفونة.

س: ما مميزات هذه التقنية مقارنة بالطرق التقليدية؟

ج: على عكس التحليل الجيوكيميائي التقليدي، الذي يتضمن حفر واختبار العناصر في التربة، فإن تقنية الحمض النووي الميكروبي غير جراحية، وأكثر دقة، وربما أكثر فعالية من حيث التكلفة.

س: هل يمكن تطبيق هذه التقنية على معادن أخرى غير الألماس؟

ج: نعم، هذه التقنية لها تطبيقات أوسع في التنقيب عن المعادن. وقد أظهر الباحثون أيضًا نتائج واعدة في تحديد رواسب النحاس السماقي، والتي تعتبر ضرورية لتقنيات الطاقة المتجددة.

س: ما هي الآثار المترتبة على قطاع التعدين؟

ج: يمكن لهذه التقنية المتقدمة أن تعيد تعريف مستقبل قطاع التعدين من خلال توفير طريقة أكثر دقة وكفاءة لتحديد المعادن المدفونة. لديها القدرة على توفير الوقت والموارد لعمال المناجم، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتوفير التكاليف.

مصادر:

- اتصالات الطبيعة والأرض والبيئة (https://www.nature.com/ncomms/)

– جامعة كولومبيا البريطانية (https://www.ubc.ca/)