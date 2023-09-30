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الصيني أويانغ زيوان يثير الشكوك حول هبوط الهند على سطح القمر

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 30، 2023
الصيني أويانغ زيوان يثير الشكوك حول هبوط الهند على سطح القمر

شكك العالم الصيني البارز أويانغ زيوان، المعروف باسم "الأب المؤسس" لبرنامج استكشاف القمر الصيني، في دقة الهبوط الناعم الذي قامت به الهند مؤخرًا على سطح القمر. في 23 أغسطس، هبطت المركبة الفضائية الهندية تشاندرايان 3 بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، لكن أويانغ أثار مخاوف بشأن تصوير هذا الإنجاز.

يجادل أويانغ بأن موقع هبوط Chandrayaan-3 لم يكن بالقرب من القطب الجنوبي للقمر كما ادعى. ويذكر أن الإحداثيات الدقيقة للقطب الجنوبي للقمر تقع بين 88.5 و90 درجة، بينما هبط تشاندرايان-3 عند خط عرض 69 درجة جنوبا، أي على بعد 619 كيلومترا من المنطقة القطبية. ووفقا له، فإن وصفه بأنه هبوط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر غير صحيح.

ويتفق ريتشارد دي جريجس، الأستاذ في جامعة ماكواري، مع تقييم أويانغ، مشيرًا إلى أن تشاندرايان-3 هبطت خارج منطقة القطب الجنوبي للقمر. تحدد وكالة ناسا المنطقة القطبية بأكملها بأنها تقع من 80 إلى 90 درجة جنوبًا، وبموجب هذا التعريف، لم يهبط Chandrayaan-3 في المنطقة القطبية، على الرغم من أنه حقق خط عرض أعلى من المهام السابقة.

ويقارن أويانغ أيضًا قدرات الهند في استكشاف الفضاء مع الصين، ويسلط الضوء على التقدم الذي حققته الصين في إرسال المركبات المدارية ومركبات الهبوط مباشرة إلى مدار النقل بين الأرض والقمر. ويجادل بأن الهند تعاني من قيود في قدرتها على إطلاق الصواريخ، مما يمنعها من تحقيق نفس الإنجاز.

وعلى الرغم من هذه الانتقادات، فمن الجدير بنا أن نعترف بإنجازات الهند المتمثلة في المغامرة لمسافة أبعد من أي مركبة فضائية أخرى، متجاوزة روسيا والولايات المتحدة، بل وحتى الصين نفسها. وانتهت مهمة روسيا القمرية الأخيرة، لونا 25، بحادث تحطم، في حين أبدت الصين والولايات المتحدة أيضًا اهتمامًا باستكشاف القطب الجنوبي للقمر.

في الختام، على الرغم من أن هناك شكوكًا تحيط بدقة هبوط الهند بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، إلا أنه لا يزال إنجازًا مثيرًا للإعجاب في مجال استكشاف الفضاء.

مصادر:
– صحيفة ساينس تايمز
- الأكاديمية الصينية للعلوم
– كلية العلوم الرياضية والفيزيائية بجامعة ماكواري في سيدني
- ناسا

By فيكي ستافروبولو

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