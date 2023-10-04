أصول البيتكوين: فضح تورط وكالة الأمن القومي

في عالم العملات المشفرة، تعد عملة البيتكوين بلا شك الأكثر شهرة والأكثر استخدامًا على نطاق واسع. ومع ذلك، أثارت الأسئلة المحيطة بأصله تكهنات مشابهة للجدل الذي لم يتم حله حول أصول كوفيد-19. في حين أنه من المقبول على نطاق واسع أن عملة البيتكوين تم اختراعها من قبل ساتوشي ناكاموتو، وهو مبرمج باسم مستعار أصدر ورقة بحثية تصفها في عام 2008 قبل أن تختفي، فإن النظرية المتداولة عبر الإنترنت تشير إلى تورط وكالة الأمن القومي (NSA) في إنشائها.

تنبع هذه النظرية من بحث كتبه موظفو وكالة الأمن القومي في عام 1996 بعنوان "كيفية صنع النعناع: تشفير النقود الإلكترونية المجهولة". تشير الورقة إلى عمل باحث يُدعى "تاتسواكي أوكاموتو"، والذي يعتقد البعض أنه يربط وكالة الأمن القومي بإنشاء البيتكوين. ومع ذلك، فإن هذه الورقة هي مجرد دراسة استقصائية لأفكار التشفير التي يمكن تنفيذها في أنظمة النقد الرقمية، على عكس التصميم اللامركزي للبيتكوين. تعتمد المخططات التي تمت مناقشتها في الورقة على سلطة إشرافية، على عكس طبيعة البيتكوين غير الموثوقة. وكما يشير ديفيد روزنتال، أحد المتشككين في العملات المشفرة، فإن فكرة قيام وكالة الأمن القومي بتطوير عملة مشفرة لا مركزية تعمل على تقويض وظائف حكومتها هي فكرة غير قابلة للتصديق.

في حين أن نظرية تورط وكالة الأمن القومي في إنشاء البيتكوين هي على الأرجح مجرد مؤامرة أخرى، إلا أن هناك تشابهًا يجب استخلاصه. في عام 1997، تم الكشف عن أن كليفورد كوكس، عالم الرياضيات في GCHQ، المعادل البريطاني لوكالة الأمن القومي، قد اخترع سرًا تقنية تشفير مهمة تقوم عليها كل من البيتكوين والإنترنت نفسه. سبق هذا الاكتشاف الاعتراف الممنوح لمجموعة من الباحثين الأمريكيين لنفس التكنولوجيا.

على الرغم من التكهنات ونظريات المؤامرة، تستمر عملة البيتكوين في الازدهار. على الرغم من تعرضها لانهيار كبير في العام الماضي، إلا أنها لا تزال تحتفظ بقيمة تبلغ حوالي 27,500 دولار. مع تقدم سوق العملات الرقمية المشفرة إلى الأمام، قد تظل أصول البيتكوين محاطة بالغموض، ولكن لا يمكن إنكار شعبيتها الدائمة وابتكارها.

مصادر:

- "كيفية صنع النعناع: تشفير النقود الإلكترونية المجهولة" - ورقة بحثية لموظفي وكالة الأمن القومي، 1996.

- مدونة ديفيد روزنتال - "نظرية مؤامرة وكالة الأمن القومي والبيتكوين غير المعقولة".