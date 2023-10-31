ما الذي يحدث حقًا لـ Betelgeuse: اندماج ممتاز؟

منكب الجوزاء، النجم الأحمر العملاق الذي يتوضع بشكل بارز على كتف الصياد أوريون، أحدث موجات في السنوات الأخيرة مع تقلبات كبيرة في لمعانه. في حين تكهن الكثيرون بأن هذه التغييرات تشير إلى انفجار مستعر أعظم وشيك، كشفت الأبحاث الجديدة عن احتمال مختلف ومثير للاهتمام: اندماج النجوم.

دراسة بعنوان "منكب الجوزاء باعتباره اندماج نجم ضخم مع رفيق" أجراها ساغيف شيبر من قسم الفيزياء وعلم الفلك في جامعة ولاية لويزيانا تتعمق في فكرة أن منكب الجوزاء ربما استهلك ذات مرة نجمًا مرافقًا أصغر. تعتمد هذه النظرية على فهم أن معظم النجوم الضخمة موجودة ضمن أنظمة ثنائية وأن بعضها قد يتعرض لعمليات اندماج أثناء تطورها.

وقام الباحثون بمحاكاة اندماج بين نجم أصغر كتلته 4 شمسًا ونجم كتلته 16 شمسًا، على غرار الكتلة المقدرة لنجم منكب الجوزاء. كشفت هذه المحاكاة أنه عندما اقتربت النجوم وتقاسمت غلافًا مشتركًا، اندمج النجم الأصغر في النهاية مع قلب النجم الأساسي الهيليوم. تسببت هذه العملية في تبادل الطاقة المدارية والحرارية، مما أدى إلى نبض قوي ينتشر عبر غلاف النجم الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن يؤدي هذا الاندماج إلى فقدان الكتلة، مما يؤدي إلى تدفق كتلة عالي السرعة بعيدًا عن النجم الأساسي.

يكمن الدليل الذي يدعم هذا الاندماج النجمي في معدل الدوران السريع لنجم منكب الجوزاء، والذي يبلغ حوالي 5.5 كيلومتر في الثانية، مقارنة بمعدل دوران شمسنا الذي يبلغ 2 كيلومتر في الثانية. وقد أظهرت الدراسات السابقة أن الاندماج بين نجم ضخم ونجم منخفض الكتلة يمكن أن يفسر معدل الدوران المرتفع هذا. علاوة على ذلك، فإن قذف المواد، المشابه للتدفقات القطبية الخارجة التي لوحظت في أحداث الانفجارات الاندماجية، يشير إلى احتمال حدوث اندماج في ماضي منكب الجوزاء.

وفي حين أن هذه الدراسة لا تثبت بشكل قاطع حدوث الاندماج، إلا أنها تقدم احتمالا مقنعا. لا يزال أمام علماء الفيزياء الفلكية الكثير ليتعلموه عن عمليات الاندماج هذه وآثارها على تطور النجوم. تعد الأساليب والأدوات المحسنة ضرورية لفهم هذه الأحداث بشكل كامل، ودورها في تشكيل المشهد الفيزيائي الفلكي العابر، وخصائص أسلاف المستعرات الأعظم.

في الختام، من غير المرجح أن تكون التقلبات الأخيرة في لمعان منكب الجوزاء مرتبطة بشكل مباشر باندماج نجمي، لكن فكرة استهلاك منكب الجوزاء لنجم مرافق أصغر تقدم منظورًا جديدًا لما قد يحدث لهذا العملاق الغامض. وبينما نواصل التعمق في فيزياء الاندماجات النجمية، سنكتسب رؤى قيمة حول تطور النجوم الضخمة والأحداث السماوية التي تشكل عالمنا.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو اندماج النجوم؟



ج: يحدث الاندماج النجمي عندما يقترب نجمان في نظام ثنائي بدرجة كافية للاندماج معًا، مما يؤدي إلى تبادل الطاقة وفقدان محتمل للكتلة.

س: هل يمكن أن تكون التقلبات الأخيرة في لمعان منكب الجوزاء علامة على وجود مستعر أعظم وشيك؟



ج: لا، من المرجح أن تعزى التقلبات في اللمعان إلى سحب الغبار والنبضات المنتظمة للنجم وليس إلى انفجار مستعر أعظم وشيك.

س: كيف حقق الباحثون في إمكانية الاندماج في منكب الجوزاء؟



ج: قام الباحثون بمحاكاة اندماج بين نجوم ذات كتل مماثلة للكتلة المقدرة لنجم منكب الجوزاء وقاموا بتحليل الديناميكيات الناتجة وتبادل الطاقة.

س: هل هناك أي دليل قوي على اندماج Betelgeuse في الماضي؟



ج: على الرغم من عدم وجود دليل مباشر، فإن معدل الدوران السريع لنجم منكب الجوزاء وقذف المواد يتوافقان مع ما يتم ملاحظته أثناء عمليات الاندماج النجمي.

س: ما هي الآثار المترتبة على اندماج النجوم في تطور منكب الجوزاء؟



ج: إن الاندماج في ماضي منكب الجوزاء لن يوقف تطوره إلى عملاق أحمر فائق، ولكنه قد يساهم في معدل دورانه السريع وطرد المواد من خلال التدفقات القطبية إلى الخارج.