يستخدم الماس كمحاكيات كمومية لدراسة ديناميكيات الكم المعقدة

يستخدم الباحثون في جامعة واشنطن في سانت لويس الماس كمحاكيات كمومية لدراسة ديناميكيات الكم المعقدة، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Physical Review Letters. ومن خلال قصف الماس بذرات النيتروجين، يخلق الباحثون عيوبًا في البنية البلورية، والتي تمتلئ بالإلكترونات التي تظهر خصائص كمومية مثل الدوران والمغناطيسية. يمكن أن تكون هذه الماسات المعيبة بمثابة أجهزة استشعار كمومية تستجيب لبيئتها وتتفاعل مع بعضها البعض.

أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية غير كافية لمحاكاة الأنظمة الكمومية بسبب النمو الهائل في الأبعاد مع إضافة المزيد من الجسيمات. ومع ذلك، فقد أثبت فريق البحث أنه من الممكن محاكاة ديناميكيات الكم المعقدة بشكل مباشر باستخدام نظام كمي يمكن التحكم فيه. أنشأ الفريق برنامج محاكاة داخل النظام الكمي الهندسي ولاحظوا النتائج، وهو نهج قد يكون مستحيلًا تقريبًا مع أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية.

يعمل النظام القائم على الألماس والذي طوره الباحثون في درجة حرارة الغرفة، على عكس أنظمة المحاكاة الكمومية الأخرى التي تتطلب درجات حرارة شديدة البرودة. وتمكن الفريق من الحفاظ على استقرار النظام عن طريق منع التسخين الحراري، حيث يمتص النظام الطاقة الزائدة، مما يتسبب في فقدان العيوب لميزاتها الكمومية. ومن خلال قيادة النظام بسرعة، يؤخر الفريق عملية المعالجة الحرارية ويحافظ على النظام في حالة مستقرة.

يسمح هذا النظام الكمي القائم على الماس للفيزيائيين بدراسة التفاعلات بين مناطق كمومية متعددة في وقت واحد. كما أن لديها القدرة على إنشاء أجهزة استشعار كمومية عالية الحساسية، حيث كلما طالت فترة قدرة النظام الكمي على الحفاظ على حالته الكمومية، زادت حساسيته. ويتعاون الفريق مع باحثين آخرين في مركز القفزات الكمية للحصول على رؤى عبر التخصصات واستكشاف إمكانيات تحسين أداء أجهزة الاستشعار ودراسة المواد الكمومية والديناميكا الحرارية.

يساهم هذا البحث في تطوير محاكاة الكم وله آثار على دراسة الظواهر الناشئة والأطوار الجديدة للمادة في مجال فيزياء الكم.

المرجع: "التسخين المسبق لشبه الندف في مجموعة دوران ثنائي القطب مضطربة في الماس" بقلم Guanghui He، Bingtian Ye، Ruotian Gong، Zhongyuan Liu، Kater W. Murch، Norman Y. Yao and Chong Zu، 27 سبتمبر 2023، رسائل المراجعة البدنية.

دوى: 10.1103 / PhysRevLett.131.130401

مصادر:

– رسائل المراجعة الفيزيائية: مجلة علمية محكمة تصدرها الجمعية الفيزيائية الأمريكية

– جامعة واشنطن في سانت لويس: مؤسسة بحثية

– مركز القفزات الكمية: دعم الفريق البحثي في ​​تطوير المحاكاة الكمومية