المذنب الشيطان: زائر سماوي ضخم يقترب من الأرض

في مساحة شاسعة من سماء الليل، يمكن أن يكون التقاط الجمال المذهل لزخات الشهب وتحليق المذنبات النادرة تجربة مفيدة لمراقبي السماء. في حين أن زخات الشهب قد تحدث بشكل متكرر، فإن ظهور المذنبات أمر نادر حقًا. ومع ذلك، إذا كان لديك ميل للعجائب السماوية، فضع علامة على التقويم الخاص بك لعام 2024، حيث من المقرر أن يقترب مذنب ضخم يسمى 12P/Pons-Brooks من الأرض مما سيتركك في حالة ذهول. يُطلق على هذا المذنب اسم مذنب الشيطان نظرًا لشكله الفريد الذي يشبه القرن، وهو أكبر بكثير من جبل إيفرست.

وفقًا لتقرير صادر عن Live Science، في 21 أبريل 2024، سيقترب المذنب 12P/Pons-Brooks بشكل ملحوظ من الأرض. يبلغ حجم هذا الزائر السماوي حوالي 30 كيلومترًا، ويتكون من الصهارة الجليدية، وهي خليط من الجليد والغبار والغاز. واندلع المذنب مؤخرا يومي 5 و7 أكتوبر، وكشف النقاب عن قرنيه المميزين. ويمثل هذا الثوران الانفجار الثاني منذ 20 يوليو، بعد فترة سبات استمرت 69 عامًا. حاليًا، في طريقه إلى النظام الشمسي الداخلي، يتجه المذنب الشيطان نحو أقرب نقطة له من الشمس.

وخلال اقترابه القريب، سيكون المذنب الشيطاني مرئيا بالعين المجردة، على الرغم من أن استخدام التلسكوب سيعزز الرؤية. ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من اسمه المشؤوم، يؤكد لنا الخبراء أن المذنب لا يشكل أي تهديد للأرض. وبعد اصطدامه بكوكبنا، سيواصل المذنب رحلته نحو الحواف الخارجية للنظام الشمسي، ليظل مخفيا عن أنظارنا حتى عام 2095.

يعود الفضل في اكتشاف مذنب 12P/Pons-Brooks أو مذنب الشيطان إلى عالم الفلك جان لويس بونس، الذي اكتشفه لأول مرة في 12 يوليو 1812. يشتهر هذا المذنب ببراكينه الجليدية النشطة، وهو من بين 20 مذنبًا تم تحديدها لعرضها. النشاط البركاني المستمر. حتى أن بعض الخبراء يقارنون شكلها بمركبة ميلينيوم فالكون الفضائية الشهيرة من سلسلة أفلام حرب النجوم.

مصادر:

- العلوم الحية