المذنب "المقرن" الضخم يندفع نحو الأرض

توصل العلماء إلى اكتشاف مذهل قد يضيف إلى العام المروع الذي كان عليه عام 2020. انفجر مذنب ضخم يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم جبل إيفرست ويتجه الآن نحو الأرض. المذنب، المعروف باسم 12P/Pons-Brooks، هو مذنب بركاني بارد، ويشار إليه أيضًا بالبركان البارد. يبلغ قطرها 18.6 ميلاً، أي ما يعادل حجم مدينة صغيرة.

وقع هذا الحدث الانفجاري في 5 أكتوبر، وهو ما يمثل الانفجار الثاني لهذا المكعب الجليدي بين النجوم خلال الأشهر الأربعة الماضية. ورصدت الجمعية الفلكية البريطانية الانفجار عندما لاحظت أن المذنب يبدو أكثر سطوعا بسبب الضوء الذي تنعكسه ذؤابته، وهي سحابة الغاز المحيطة بلبه.

وأدى الانفجار إلى تشكل "قرون" على المذنب تشبه شكل مخلوق مقرن أو حتى سفينة الفضاء "ميلينيوم فالكون" من "حرب النجوم". لم يتم بعد تحديد سبب هذه القرون، لكن الخبراء يتوقعون أنه قد يكون له علاقة بالشكل الغريب لنواة المذنب.

على الرغم من مساره المثير للقلق ومظهره المشؤوم، لا يوجد تهديد مباشر من 12P/Pons-Brooks. ومن المتوقع أن يصل إلى أقرب نقطة له من الأرض في أبريل 2024، ليصبح مرئيا بالعين المجردة. وبعد ذلك، سيتم قذفه مرة أخرى إلى النظام الشمسي ولن يعود حتى عام 2095.

وهذا المذنب ليس الوحيد ذو الميول الانفجارية. 12P هو أحد المذنبات العشرين المعروفة التي تحتوي على براكين جليدية نشطة. ومن الأمثلة الشهيرة الأخرى بركان 20P/Schwassmann-Wachmann، الذي شهد مؤخرًا أكبر ثوران له منذ 29 عامًا، حيث أطلق حوالي مليون طن من الصهارة الجليدية في الفضاء.

في حين أن احتمال اندفاع مذنب ضخم نحو الأرض قد يبدو مثيرا للقلق، إلا أن العلماء يؤكدون لنا أنه لا داعي للذعر بعد. يوفر هذا الحدث السماوي فرصة رائعة لمراقبة ودراسة المذنبات أثناء رحلتها عبر نظامنا الشمسي.

مصادر:

- العلوم الحية

– أوقات العلوم

– أرشيف طقس الفضاء

– SpaceReference.org