التاريخ المثير للاهتمام والسلوك المدهش للمذنب 12P/Pons-Brooks

شهد عام 1812 أول رؤية للمذنب 12P/Pons-Brooks، عندما اكتشفه عالم الفلك الفرنسي جان لويس بونس كجسم عديم الشكل بدون ذيل. وفي الأسابيع التالية، اكتسب سطوعًا ووضوحًا، ووصلت قوته إلى 4.0 درجة وذيل بمقدار ثلاث درجات بحلول سبتمبر. حاول العديد من علماء الفلك حساب مداره، وحددوا أنه مذنب دوري له فترة تتراوح من 65 إلى 75 عامًا تقريبًا.

تقدم سريعًا إلى عام 1883، عندما أعاد مراقب المذنب الأمريكي ويليام ر. بروكس اكتشاف المذنب أثناء بحثه عن المذنبات. في البداية كان خافتًا، ثم تعرض لانفجارات غير متوقعة في السطوع، وتحول من قوة 11.0 إلى 8.0 وأصبح مرئيًا بالعين المجردة. كشفت الرسومات التفصيلية عن نواة تنبعث منها نفاثات على شكل حدوة حصان. وصل المذنب إلى أقرب نقطة من الشمس في يناير 1884 وتلاشى تدريجيًا، واختفى بحلول يونيو من ذلك العام.

وفي السنوات التي تلت ذلك، أشارت الحسابات المدارية إلى عودة محتملة للمذنب في عام 1954. وأُعيد اكتشاف المذنب في عام 1953، مع انفجارات ملحوظة في السطوع جعلته أكثر سطوعًا 100 مرة بين عشية وضحاها. وصل إلى أقرب نقطة من الشمس، والمعروفة باسم الحضيض الشمسي، في 22 مايو 1954. وبعد الحضيض الشمسي، أصبح أكثر وضوحًا من نصف الكرة الجنوبي.

يتبع المذنب 12P/Pons-Brooks مدارًا بيضاويًا، حيث يكون الحضيض الشمسي حوالي ثلاثة أرباع المسافة من الأرض إلى الشمس. وهذا المدار مشابه لمدار مذنب هالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المذنبات 13P/Olbers، و23P/Brorsen-Metcalf، و20D/Westphal، على الرغم من أنها لم تعد موجودة، تشترك في مدارات مماثلة، مما أكسبها لقب عائلة مذنبات نبتون.

في السنوات الأخيرة، استحوذ المذنب 12P/Pons-Brooks على الاهتمام بسبب سطوعه غير المتوقع. تم استرداده في عام 2020، وكان في البداية خافتًا للغاية بقوة 23.0 درجة، لكنه ازداد سطوعًا منذ ذلك الحين إلى حوالي 10.0 درجة. وقد لوحظت توهجات مفاجئة في السطوع، تذكرنا بسلوكه في عام 1883، مما أدى إلى اتساع غيبوبته وتشبه شكل حدوة الحصان أو قرون الشيطان.

لا يزال السبب الدقيق لهذه الانفجارات غير معروف، لكن العلماء يتوقعون أن تراكم الغاز داخل نواة المذنب يؤدي إلى شقوق، مما يؤدي إلى إطلاق الغبار والجليد في الفضاء والتسبب في زيادة مؤقتة في السطوع. وبينما يواصل المذنب رحلته، يتوقع علماء الفلك بفارغ الصبر تحركاته وسلوكه المستقبلي.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي الدورة الزمنية للمذنب 12P/Pons-Brooks؟

تتراوح فترة المذنب 12P/Pons-Brooks ما بين 65 إلى 75 عامًا تقريبًا.

2. كيف كشفت الملاحظات السابقة للمذنب في عامي 1883 و1953-54 عن انفجارات سطوع غير متوقعة؟

خلال هذه الملاحظات، شهد المذنب زيادات مفاجئة في السطوع، ربما بسبب تراكم الغاز داخل نواته، مما أدى إلى إطلاق الغبار والجليد في الفضاء.

3. كيف يمكن مقارنة مدار المذنب 12P/Pons-Brooks مع مدار مذنب هالي؟

مدار المذنب 12P/Pons-Brooks مشابه من حيث الشكل والحجم لمذنب هالي، على الرغم من أن هالي يتحرك في اتجاه رجعي معاكس للكواكب.

4. ما هي المذنبات الأخرى في عائلة مذنبات نبتون؟

بصرف النظر عن المذنب 12P/Pons-Brooks، فإن المذنبات 13P/Olbers و23P/Brorsen-Metcalf و20D/Westphal هي أيضًا جزء من عائلة مذنبات نبتون.

5. لماذا يُعرف المذنب 12P/Pons-Brooks باسم "مذنب الشيطان"؟

حصل المذنب 12P/Pons-Brooks على لقب "مذنب الشيطان" بسبب ظهوره الغريب أثناء أحداث الانفجار، والذي يشبه شكل قرون الشيطان.