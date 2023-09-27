الرنانات الضوئية الجديدة القائمة على الرقاقة تحقق رقمًا قياسيًا في فقدان الضوء فوق البنفسجي المنخفض

حقق العلماء تقدمًا كبيرًا في مجال الضوئيات فوق البنفسجية من خلال إنشاء رنانات ضوئية قائمة على شرائح تعمل في المناطق فوق البنفسجية والمناطق المرئية من الطيف مع فقدان قياسي منخفض للضوء فوق البنفسجي. إن تطوير هذه الرنانات يفتح إمكانيات لإنشاء أجهزة مصغرة تعتمد على الرقائق والتقدم في مجالات مثل الاستشعار الطيفي، والاتصالات تحت الماء، ومعالجة المعلومات الكمومية.

على الرغم من أن الضوئيات فوق البنفسجية أقل استكشافًا مقارنة بالاتصالات والضوئيات المرئية، إلا أنها ضرورية للوصول إلى تحولات ذرية معينة في الحوسبة الكمومية وجزيئات الفلورسنت المحددة المثيرة للاستشعار الكيميائي الحيوي. تشكل الرنانات المطورة حديثًا أساسًا لبناء دوائر ضوئية تعمل بأطوال موجية للأشعة فوق البنفسجية.

استخدم الباحثون أغشية رقيقة من الألومينا لبناء المرونات الدقيقة، وذلك باستخدام عملية ترسيب الطبقة الذرية (ALD). أثبتت الألومينا، بفجوة نطاقها العالية وشفافيتها تجاه فوتونات الأشعة فوق البنفسجية، أنها مادة مثالية لتقليل فقدان الضوء. ومن خلال تحسين تقنيات التصميم والتصنيع بعناية، حقق العلماء خسارة منخفضة في الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية.

تم إنتاج المرنانات الدقيقة باستخدام عملية النقش لإنشاء هيكل دليل موجي ضلعي، مما سمح باحتجاز الضوء. أجرى الباحثون عمليات محاكاة لتحديد عمق الحفر الأمثل الذي من شأنه تحقيق التوازن بين حبس الضوء وتقليل خسائر التشتت.

نجح الفريق أيضًا في بناء رنانات حلقية بناءً على حساباتهم. أظهرت هذه الرنانات الحلقية عوامل جودة استثنائية (عوامل Q) في النطاقين فوق البنفسجي والأزرق، مما يشير إلى انخفاض فقدان الضوء. يعد تحقيق عامل Q مرتفع أمرًا ضروريًا للتحكم الدقيق في الأطوال الموجية وإنشاء مصادر ضوء الأشعة فوق البنفسجية المدمجة في الدوائر الضوئية المتكاملة.

يمثل اكتشاف الرنانات الضوئية القائمة على الرقائق ذات فقدان منخفض للأشعة فوق البنفسجية نقطة حرجة للضوئيات فوق البنفسجية. إن إمكانيات تطبيق الهياكل المطورة للاتصالات والأطوال الموجية المرئية، مثل أمشاط التردد وقفل الحقن، تمتد الآن إلى نطاق الأشعة فوق البنفسجية. مع استخدام الألومينا المتوافقة مع CMOS، يصبح دمج الضوئيات فوق البنفسجية مع التكنولوجيا الحالية أكثر جدوى.

يركز فريق البحث حاليًا على تحسين إمكانية ضبط المرنانات الحلقية المعتمدة على الألومينا عبر أطوال موجية مختلفة. هدفهم هو إنشاء نظام الأشعة فوق البنفسجية الشامل القائم على الدوائر المتكاملة الضوئية مع التحكم الدقيق في الطول الموجي والمعدِّلات.

المرجع مجلة:

هو، C.، وآخرون. "المرنونات الضوئية الدقيقة فائقة الجودة من الألومينا في الأشعة فوق البنفسجية والنطاقات الزرقاء." اوبتيكا. doi.org/10.1364/OE.492510.

المصدر: مجموعة أوبتيكا للنشر