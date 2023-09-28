استخدام الرحلان الكهربائي لتعميم عزل الخلايا السرطانية

يناقش هذا المقال عمل روبين ك. أناند، الحائزة على جائزة AES لمنتصف مسيرتها المهنية، لإسهاماتها الاستثنائية في مجال الرحلان الكهربائي والموائع الدقيقة. وقد طورت أناند، مع مجموعتها، طرقًا لتحليل الخلايا السرطانية المنتشرة، وإثراء وفصل الأنواع الكيميائية داخل قطرات الماء في الزيت.

تركز ورقة أناند الأخيرة على طريقة الرحلان الكهربائي (DEP) لاختيار خلايا سرطان الجلد المنتشرة (CMCs). تعتمد الطرق السائدة لعزل CTC على وجود مستضدات سطحية محددة أو حجم الخلية. ومع ذلك، فإن هذه الطرق ليست فعالة بالنسبة للخلايا CMC النادرة التي تفتقر إلى المستضدات السطحية الموثوقة.

يعد DEP أكثر انتقائية من حجم الخلية وحده، لأنه يعتمد على مورفولوجيا الخلية وتكوينها. أظهر عمل أناند السابق استخدام DEP في صفيف قطب كهربائي ثنائي القطب (BPE) لالتقاط انتقائي لخلية واحدة. وتشمل التطورات الجديدة في بحثها الحالي دمج فحوصات الخلية المفردة والمقايسات الكهروكيميائية في جهاز مصفوفة BPE.

من النتائج المثيرة للاهتمام من عمل أناند هو تباين الخصائص الفيزيائية الحيوية بين خلايا الدم البيضاء المستمدة من مرضى سرطان الجلد. تشير هذه النتيجة إلى أنه يمكن تحسين معايير اختيار خلايا سرطان الجلد المنتشرة لكل عينة.

تشمل التحديات في مجال تحليل الخلية الواحدة إظهار الأهمية السريرية والحصول على اعتماد من قبل الممارسين. يعد التعاون مع الأطباء أمرًا بالغ الأهمية لتحديد أولويات نقاط النهاية التحليلية وربط البيانات التي تم الحصول عليها من الأساليب الجديدة بالنتائج السريرية.

وكانت ردود الفعل الواردة بخصوص هذا العمل إيجابية، مع الحماس لتأثيره المحتمل في تنميط الخلايا والتطبيقات الأخرى. هناك استفسارات حول تكييف النهج مع الخلايا البكتيرية أو الحويصلات خارج الخلية وإطلاق خلايا مختارة لتحليلها في اتجاه المصب.

تتضمن الخطوات المستقبلية في هذا البحث تطوير طرق لاستخراج واستخدام المعلومات الفيزيائية الحيوية القيمة المتمثلة في استجابة الخلية للمجال الكهربائي.

يعد حصوله على جائزة AES لمنتصف حياته المهنية بمثابة شرف لـ Anand ومسؤولية دعم المجتمع العلمي، وخاصة الطلاب والعلماء في بداية حياتهم المهنية.

المراجع:

– جائزة AES لمنتصف المهنة. FACSS العلوم التحليلية والابتكار 2023.

- تشن، H.، وآخرون. (2023). القياس الكمي لكفاءة الالتقاط، والنقاء، وعزل الخلية الواحدة في استعادة خلايا سرطان الجلد المنتشرة من الدم المحيطي عن طريق الرحلان الكهربائي. لاب تشيب, 23(12), 2586-2600.

– أناند، RK، وآخرون. (2015). التقاط العازلة الكهربية السلبية وتنافر الخلايا المفردة في قطب كهربائي ثنائي القطب: تأثير إثراء واستنفاد أيونات الفاراديك. ج. صباحا. الكيمياء. سوك، 137(3)، 776-783.

- لي، م، وآخرون. (2017). التقاط انتقائي عالي الإنتاجية للخلايا السرطانية المفردة المتداولة عن طريق الرحلان الكهربائي في مصفوفة قطب كهربائي لاسلكية. ج. صباحا. الكيمياء. شركة نفط الجنوب، 139(26)، 8950-8959.