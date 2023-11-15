تهدف اللوائح الجديدة إلى حماية خصوصية المستخدم عبر الإنترنت

في العصر الرقمي الحالي، أصبحت المخاوف بشأن خصوصية البيانات والتتبع عبر الإنترنت أكثر انتشارًا من أي وقت مضى. واستجابة لهذه المخاوف، تم إدخال لوائح جديدة لحماية خصوصية المستخدم ومنح الأفراد المزيد من التحكم في تجاربهم عبر الإنترنت.

تركز أحدث التطورات في لوائح الخصوصية على استخدام ملفات تعريف الارتباط - وهي ملفات نصية صغيرة تخزنها مواقع الويب على جهاز المستخدم لجمع معلومات حول سلوك التصفح الخاص به. تهدف هذه اللوائح إلى الحد من استخدام ملفات تعريف الارتباط لتعزيز تجارب التصفح وتقديم إعلانات أو محتوى مخصص.

وبموجب اللوائح الجديدة، يجب على الشركات الالتزام بمبادئ معينة عند استخدام ملفات تعريف الارتباط. أولاً، يجب استخدام تخزين ملفات تعريف الارتباط أو الوصول إليها فقط لخدمات محددة يطلبها المستخدمون صراحةً أو لنقل الاتصالات عبر الشبكات الإلكترونية. وهذا يضمن أن ملفات تعريف الارتباط ضرورية للغاية لتشغيل الخدمة.

ثانيًا، يمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين التفضيلات التي لم يطلبها المستخدمون بشكل صريح. يتضمن ذلك تذكر تفضيلات اللغة أو تخصيص تخطيطات موقع الويب لتحسين تجربة المستخدم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط لأغراض إحصائية، ولكن بطريقة مجهولة فقط. وهذا يعني أنه لا يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها لتحديد هوية المستخدمين الفرديين دون معلومات إضافية.

وأخيرًا، يتم تنظيم استخدام ملفات تعريف الارتباط لإنشاء ملفات تعريف المستخدمين لأغراض الإعلان أو التتبع بشكل صارم. يجب على الشركات الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين قبل استخدام ملفات تعريف الارتباط لمثل هذه الأغراض، مما يمنح الأفراد القدرة على اختيار ما إذا كانت بياناتهم ستستخدم للتسويق أم لا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي ملفات تعريف الارتباط؟

ج: ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة يتم تخزينها على جهاز المستخدم بواسطة مواقع الويب التي يزورها. فهي تجمع معلومات حول سلوك التصفح وتستخدم لأغراض مختلفة، بما في ذلك التخصيص والتتبع.

س: كيف تحمي اللوائح الجديدة خصوصية المستخدم؟

ج: تقصر اللوائح الجديدة استخدام ملفات تعريف الارتباط على خدمات محددة، وتفضيلات المتجر فقط عند الضرورة، وتضمن جمع البيانات مجهولة المصدر للأغراض الإحصائية، وتتطلب موافقة صريحة للإعلان عن ملفات تعريف الارتباط وتتبعها.

س: هل يمكن لملفات تعريف الارتباط التعرف على المستخدمين الفرديين؟

ج: بدون معلومات إضافية، لا يمكن عادةً استخدام ملفات تعريف الارتباط وحدها لتحديد هوية المستخدمين الفرديين. تهدف اللوائح الجديدة إلى منع إساءة استخدام ملفات تعريف الارتباط لتحديد هوية الأفراد.