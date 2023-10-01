أجهزة كمبيوتر غير متحيزة تحدد سبب انقراض الديناصورات

في نقاش طويل الأمد، كان العلماء يناقشون ما إذا كان انقراض الديناصورات ناجما عن انفجارات بركانية ضخمة أو تأثير كويكب عملاق. لإغلاق هذه المشكلة، اتخذ باحثون من كلية دارتموث نهجًا مبتكرًا من خلال تكليف أجهزة كمبيوتر غير متحيزة بتحليل البيانات الجيولوجية والمناخية. من خلال استخدام طريقة النمذجة الانعكاسية بايزي وخوارزميات التعلم الآلي، خلصت أجهزة الكمبيوتر إلى أن الغازات المنبعثة من بركان ديكان ترابس على مدى 300,000 ألف عام كانت مسؤولة عن إثارة حدث الانقراض. ومن خلال القضاء على التحيز البشري، يوفر هذا النهج الموضوعي منظورًا أكثر وضوحًا لسبب انقراض الديناصورات.

الآثار الصحية للبيسفينول أ على الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

تم ربط البيسفينول أ (BPA)، وهو مركب كيميائي موجود في زجاجات المياه البلاستيكية ومنتجات أخرى مختلفة، بتأثيرات اختلال الغدد الصماء. اكتشفت الأبحاث الحديثة أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لديهم قدرة منخفضة على التخلص من مادة BPA من أجسامهم. على الرغم من أنها ليست المسؤولة الوحيدة عن ارتفاع تشخيص هذه الحالات، إلا أن هذه الدراسة تؤكد على المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالاستخدام الواسع النطاق لهذه المادة الكيميائية.

تقنية جديدة تستهدف سموم PFAS المستمرة في المياه الجوفية

إن سموم PFAS، والتي يشار إليها غالبًا باسم "المواد الكيميائية الأبدية"، هي مركبات متينة بشكل لا يصدق ولا تتحلل في البيئة. ولمعالجة هذا الثبات، طور العلماء في جامعة ولاية أوهايو تقنية تستخدم التحلل بالموجات فوق الصوتية لإضعاف الروابط الكيميائية في هذه المركبات. تظهر هذه الطريقة واعدة في معالجة المياه الجوفية الملوثة بـ PFAS وقد يكون لها تطبيقات في تحليل المستحضرات الصيدلانية الموجودة في مياه الصنبور ومياه الصرف الصحي.

يكشف الفاصل الزمني لناسا عن رؤى حول بقايا النجوم

أصدرت وكالة ناسا مقطع فيديو آسرًا بفاصل زمني تم التقاطه بواسطة تلسكوب هابل الفضائي، يوضح بقايا نجم انفجر قبل 20,000 ألف عام. وتُظهر اللقطات مادة من المستعر الأعظم وهي تتحرك باستمرار عبر الفضاء بسرعة نصف مليون ميل في الساعة. توفر هذه الصورة الاستثنائية رؤى قيمة حول الانفجار المستمر والطبيعة الديناميكية للبقايا النجمية.

عواقب "استنزاف الصدق" على المجتمع

اكتشف الباحثون ظاهرة تُعرف باسم "هجرة الصدق"، حيث يميل الأفراد ذوو الميول الصادقة إلى الهجرة بعيدًا عن المناطق التي ينتشر فيها الغش. ويؤدي نمط الهجرة هذا إلى تراجع جودة الطبقة السياسية، ونمو الدخل، وإنتاجية العمل في هذه المناطق. استخدم علماء الديموغرافيا في إيطاليا تسجيلات المواليد الزائفة كمؤشر على الصدق الإقليمي، حيث يكون الأفراد الذين يهاجرون من المناطق التي ترتفع فيها نسبة الغش إلى مناطق منخفضة الغش أقل عرضة لامتلاك شهادات ميلاد مزورة. وهذا يلقي الضوء على التأثير المجتمعي لاستنزاف الصدق.

مصادر:

كلية دارتموث – دراسة لتحديد سبب انقراض الديناصورات

التوحد يتحدث – دراسة عن مادة BPA وتأثيراتها على الأطفال المصابين بالتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

جامعة ولاية أوهايو – بحث حول تحلل سموم PFAS

ناسا – فيديو بفاصل زمني لبقايا نجمية من مستعر أعظم

الباحثون في العلوم الاجتماعية – دراسة عن “هجرة الصدق” وعواقبها