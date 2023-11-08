إمكانات أجهزة قياس الزلازل القمرية للكشف عن موجات الجاذبية

قدم فريق من الباحثين من قسم علم الفلك بجامعة بكين للمعلمين اقتراحًا مبتكرًا للكشف عن موجات الجاذبية (GWs) من خلال نشر أجهزة قياس الزلازل على سطح القمر. يستكشف بحثهم الرائد، المنشور في مجلة Science China Physics, Mechanics & Astronomy، إمكانية استخدام القمر ككتلة رنانة على شكل شريط ويبر للكشف عن موجات الجاذبية ديسي هيرتز.

موجات الجاذبية هي تموجات في نسيج الزمكان ناتجة عن تسارع الأجسام الضخمة. تحمل هذه الموجات معلومات قيمة حول الأحداث الفيزيائية الفلكية مثل اندماج الثقوب السوداء واصطدام النجوم النيوترونية. في حين أن أجهزة الكشف الحالية، مثل الأجهزة الأرضية مثل LIGO والهوائيات الفضائية مثل LISA، تغطي نطاقات تردد معينة، إلا أن هناك فجوة كبيرة في اكتشاف غيغاواط ديسي هيرتز.

تتضمن التجربة المقترحة بناء مجموعة من أجهزة قياس الزلازل الصغيرة بالليزر على سطح القمر. ستقوم أجهزة قياس الزلازل هذه بمراقبة التغيرات في شكل القمر وموضعه الناتج عن مرور ديسي هيرتز جيغاواط. ويمثل تردد الرنين الفريد للقمر، الذي يتراوح بين 0.1 و1 هرتز، فرصة ممتازة لاكتشاف مثل هذه الموجات الجاذبية.

تم تحديد استراتيجية التصميم والنشر لمجموعة أجهزة قياس الزلازل القمرية. يخطط الفريق لاستخدام أجهزة قياس الزلازل التي يمكنها استشعار ست درجات من الحرية (DOFs) لمراقبة حركات القمر الانتقالية والدورانية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام نظام استشعار على مرحلتين، بما في ذلك أجهزة استشعار التداخل وأجهزة استشعار برمنغهام البصرية والمحركات الكهرومغناطيسية (BOSEMs)، لقياس الإزاحة الزلزالية القمرية.

يعد اختيار موقع المصفوفة أمرًا بالغ الأهمية. إن تباين درجات حرارة القمر بين النهار والليل يستلزم إيجاد ظروف مستقرة ومنخفضة الحرارة. تم تحديد أربع نقاط باردة محتملة، لكن الاختيار النهائي سيعتمد على المهام القمرية المستقبلية والمعلومات الأكثر دقة.

ويتضمن الاقتراح عمليات زائدة عن الحاجة لمواجهة تحديات المهمة. يحتوي كل مقياس زلازل على ستة أجهزة كشف ضوئية، على الرغم من أن أربعة فقط ضرورية لقياس التضاريس المحلية. تم تصميم نمط نشر أجهزة قياس الزلازل بعناية لالتقاط التشوهات السطحية واستقراءها في مناطق أكبر.

لا توجد مهمة لا تخلو من التحديات، وهذا الاقتراح ليس استثناءً. تمثل الضوضاء الزلزالية الحرارية الخلفية عائقًا كبيرًا، ويشكل الحصول على البيانات وتخزينها ومعالجتها صعوبات. يعد إنشاء وصلة اتصال موثوقة وعالية النطاق بين أجهزة قياس الزلازل والأرض أمرًا حيويًا. ومع ذلك، من المتوقع أن تعالج التطورات المستمرة في التكنولوجيا والحلول المستقبلية هذه التحديات.

في الختام، فإن مفهوم بناء مجموعة قياس الزلازل التداخلية على القمر للكشف عن موجات الجاذبية ديسي هيرتز يحمل إمكانات هائلة. إن الاستفادة من الخصائص الفريدة لبيئة القمر يمكن أن تساهم بشكل كبير في مجال فيزياء GW، وتعميق فهمنا للكون، وتمكين استكشاف ظواهر مثل الثقوب السوداء متوسطة الكتلة. تنتظرنا أوقات مثيرة بينما نواصل دفع حدود علم الفلك GW.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي موجات الجاذبية؟

موجات الجاذبية هي تموجات في نسيج الزمكان ناتجة عن تسارع الأجسام الضخمة.

س: كيف يمكن لأجهزة قياس الزلازل الموجودة على القمر اكتشاف موجات الجاذبية؟

يمكن لأجهزة قياس الزلازل الموجودة على سطح القمر مراقبة التغيرات في شكل القمر وموضعه الناتجة عن مرور موجات الجاذبية.

س: ما فائدة استخدام القمر ككتلة رنانة لكشف موجات الجاذبية؟

يقع تردد الرنين الطبيعي للقمر ضمن نطاق موجات الجاذبية ديسي هيرتز، مما يجعله مرشحًا مثاليًا للكشف عن مثل هذه الموجات.

س: ما هي التحديات التي يجب معالجتها في تنفيذ أجهزة قياس الزلازل القمرية؟

وتشمل التحديات التغلب على الضوضاء الزلزالية الحرارية الخلفية، وتنفيذ أنظمة الحصول على البيانات ومعالجتها، وإنشاء رابط اتصال موثوق به مع الأرض.

س: كيف يمكن للمقترح أن يساهم في مجال فيزياء GW؟

يمكن لهذا الاقتراح أن يسد فجوة الكشف عن موجات الجاذبية ذات العشري هرتز، ويعزز فهمنا للظواهر الفيزيائية الفلكية مثل الثقوب السوداء متوسطة الكتلة.