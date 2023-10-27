خريطة جديدة تكشف عن المياه الجوفية على المريخ لرواد الفضاء في المستقبل

تُظهر خريطة تم إصدارها مؤخرًا من مشروع رسم خرائط الجليد المائي تحت السطح (SWIM) الذي تموله وكالة ناسا، المناطق على المريخ حيث يمكن دفن الجليد تحت السطح، مما يوفر موردًا محتملاً لرواد الفضاء في المستقبل. تعتبر هذه المجموعة الرابعة من الخرائط هي الأكثر تفصيلاً حتى الآن، حيث تستخدم البيانات من مختلف بعثات ناسا، بما في ذلك Mars Reconnaissance Orbiter وMars Odyssey وMars Global Surveyor.

أدى تضمين كاميرات عالية الدقة على متن مركبة Mars Reconnaissance Orbiter إلى تحسين مستوى التفاصيل في أحدث خريطة SWIM بشكل كبير. اعتمدت التكرارات السابقة على أجهزة تصوير منخفضة الدقة، ورادار، ومخططات حرارية، ومقاييس الطيف، في حين استفاد الإصدار الأخير من البيانات الإضافية من كاميرا السياق والتجربة العلمية للتصوير عالي الدقة (HiRISE). التقطت HiRISE حفرة كبيرة كشفت عن كمية كبيرة من الجليد مخبأة تحت السطح، مما يمثل اكتشافًا مثيرًا.

تكشف الخريطة عن المياه المتجمدة تحت السطح على طول خطوط العرض الوسطى للمريخ، وهي منطقة مثالية للمهام المستقبلية بسبب غلافها الجوي الأكثر سمكًا، مما يسهل هبوط المركبات الفضائية. رواد الفضاء الذين يهبطون في أقصى الطرف الجنوبي من منطقة خطوط العرض الوسطى الشمالية سيكونون على مقربة من الجليد المدفون بينما يستمتعون بطقس أكثر دفئًا قليلاً.

يعد موقع موقع الحفر بالقرب من خط الاستواء مفيدًا، حيث ستكون هناك حاجة إلى طاقة أقل للحفاظ على درجات حرارة مناسبة لرواد الفضاء ومعداتهم. وسيستفيد رواد الفضاء بشكل كبير من توافر الجليد تحت السطح لاستخراج المياه للشرب وكمورد لوقود الصواريخ. إن فهم الاختلافات في توزيع الجليد تحت السطح عبر خطوط العرض الوسطى على المريخ يمكن أن يساهم أيضًا في كشف التاريخ المناخي للكوكب.

بينما تواصل ناسا استكشاف المريخ ودراسته، تقدم أحدث خريطة لـ SWIM رؤى قيمة حول الاستكشاف البشري المستقبلي للكوكب، وتسلط الضوء على مواقع الهبوط المحتملة والموارد التي يمكن أن تكون مفيدة في البحث العلمي والبعثات المستدامة.